العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتكبد الاحتلال خسائر باهظة بشكل يومي على جميع الأصعدة، منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، حيث أعلنت حكومة الإحلال حالة الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على كل قطاعات الاقتصاد، في ظل وضع اقتصادي مضطرب وانقسام داخلي.

ولايزال الصراع في أوجه، ولم تتضح كلفة الحرب حتى الآن، لكن رغم ذلك يظهر بشكل واضح توالي الخسائر وتداعياتها على اقتصاد الإحتلال، ليستمر مسلسل الخسائر الاقتصادية بعد الأزمة التي تمر بها تل أبيب في الشهور الأخيرة على إثر التوترات الداخلية.

وفيما يلي نرصد التداعيات الأولية للحرب على اقتصاد الاحتلال والأسواق الداخلية التي عكست صورة الحرب وتأثيراتها:



الشيكل سجل أدنى مستوياته ليحاول البنك المركزي وقف النزيف ببيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه.



هبط الشيكل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع، لأكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.



البورصة سجلت انخفاضاً حاداً، وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى 7% وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3%.



أعلنت وزارة طاقة الاحتلال تعليق الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز "تمار" الذي يقع في البحر المتوسط.



من مظاهر الخسائر الأولية كذلك، فرار السائحين الأجانب إلى الخارج، هرباً من الضربات.



ألغت عديد من شركات الطيران والشحن رحلاتها إلى الكيان، على رأسها شركة "اير فرانس".



وفقا لصحيفة "هآرتس" فإن شركات الشحن ألغت هي الأخرى الرحلات البحرية إلى موانئ الإحتلال.



ويواجه اقتصاد الإحتلال أساسا جملة من التحديات، حيث كانت "وكالة موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت نظرتها المستقبلية للاحتلال.

