مهيدات يبحث في البريد الأردني آليات تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

MENAFN - Al Wakeel News)بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود آليات تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية مشتركة لاستحداث خدمات رقمية مشتركة تخدم المجتمع المحلي وذلك خلال زيارته إلى مقر الشركة صباح اليوم وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ورئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان.



وفي جولة ميدانية منفصلة لجمرك عمان تفقّد مهيدات اليوم سير إنجاز المعاملات الجمركية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية المستهدفة من قبل كوادر المؤسسة في قسم الرقابة الصحية تابع خلالها آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة وجمرك عمان من خلال مشروع النافذة الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل .



وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها المؤسسة ضمن برامج معدة مسبقا لمتابعة العمل ميدانيا على أرض الواقع.