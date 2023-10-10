بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته إلى موسكو اليوم الثلاثاء وتعقد الآن اجتماعات الوفود في مكتب تمثيل الكرملين.وهذا هو اللقاء الأول بين بوتين والسوداني، حيث كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي مخططة قبل الأحداث في فلسطين، وستنظر المباحثات بدقة في تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، إضافة إلى القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط.



وفي تصريحاته قبيل المباحثات أعرب الرئيس بوتين عن أسفه لتفاقم الوضع في إسرائيل، ووصفه بأنه "مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط"، وحث جميع أطراف النزاع أن تسعى جاهدة لخفض الأضرار التي تلحق بالمدنيين إلى الصفر.



وأكد بوتين على أن موسكو وبغداد تنسقان العمل بنجاح في إطار "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

RT