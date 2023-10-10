قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا في قصف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وسائل اعلام اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا خلال قصفها محيط أبراج الكرامة في قطاع غزة.
وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى.
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بشكل كامل على مستوطنات غلاف غزة وأنه لم يرصد في الساعات الأخيرة عمليات تسلل من القطاع.
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