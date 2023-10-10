Tuesday, 10 October 2023 06:11 GMT

قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا في قصف غزة

10/10/2023 9:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وسائل اعلام اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا خلال قصفها محيط أبراج الكرامة في قطاع غزة.


وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بشكل كامل على مستوطنات غلاف غزة وأنه لم يرصد في الساعات الأخيرة عمليات تسلل من القطاع.


MENAFN10102023000208011052ID1107220195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث