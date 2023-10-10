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مدرب المنتخب الفرنسي يهاجم الفيفا بسبب مونديال 2030!

10/10/2023 9:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس العالم 2030 في 6 دول بثلاث قارات مختلفة.
وقال ديشامب في مؤتمر صحفي الاثنين: "بالتأكيد هناك 3 مباريات ستقام في أمريكا الجنوبية باعتبارها حدثا استثنائيا وتاريخيا".
وأشار مدرب "الديوك" إلى أن هذا القرار، يناقض مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "منتخبات أمريكا الجنوبية لديها ميزة أمام منافسيها في هذه المباريات الثلاث".
وأوضح: "المنتخبات الأخرى ستضطر لخوض رحلة سفر طويلة إلى أمريكا الجنوبية، ثم تسافر مجددا لاستكمال باقي مباريات البطولة".
وواصل ديشامب: "لا أعرف من اتخذ هذا القرار، لكن يعجبني أن تكون كل خطوة تتسم بالعدالة والمساواة على المستويين الرياضي والأخلاقي، ولا أعتقد أن هذا المعيار موجود في هذه الحالة".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة 3 مباريات افتتاحية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، احتفالا بمرور 100 عام على النسخة الأولى.

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