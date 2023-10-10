بيريز ينتصر على أنشيلوتي في صفقة أوسيمين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، طلبا إلى مجلس إدارة النادي الملكي، بشأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن أنشيلوتي كان يعلم صعوبة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لخلافة كريم بنزيما في صيف 2023.
وتابعت "أنشيلوتي حاول إنقاذ الموقف في هجوم ريال مدريد، وطلب من مجلس الإدارة التعاقد على الفور مع أوسيمين مهاجم نابولي".
لكن رد مجلس إدارة الميرنجي بشكل واضح على طلب أنشيلوتي بقوله "مبابي أو لا شيء"، رافضا إنفاق الكثير من الأموال على مهاجم آخر.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تمسك بموقفه في النهاية، ولم ينفق أموالا في الصيف الماضي من أجل ضم لاعب جديد يقود هجوم
ملاعب
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