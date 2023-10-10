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بيريز ينتصر على أنشيلوتي في صفقة أوسيمين

10/10/2023 9:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، طلبا إلى مجلس إدارة النادي الملكي، بشأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن أنشيلوتي كان يعلم صعوبة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لخلافة كريم بنزيما في صيف 2023.
وتابعت "أنشيلوتي حاول إنقاذ الموقف في هجوم ريال مدريد، وطلب من مجلس الإدارة التعاقد على الفور مع أوسيمين مهاجم نابولي".
لكن رد مجلس إدارة الميرنجي بشكل واضح على طلب أنشيلوتي بقوله "مبابي أو لا شيء"، رافضا إنفاق الكثير من الأموال على مهاجم آخر.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تمسك بموقفه في النهاية، ولم ينفق أموالا في الصيف الماضي من أجل ضم لاعب جديد يقود هجوم

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