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فتح مباريات بطولة الأردن الودية بالمجان

10/10/2023 9:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، أن الأبواب ستفتح بالمجان أمام الجماهير، لمتابعة مباريات البطولة الودية التي تحظى بمشاركة النشامى، إلى جانب منتخبات إيران والعراق وقطر.
ويأتي فتح أبواب الملاعب بالمجان في البطولة، لضمان الحضور الجماهيري المطلوب، وتعزيز الروح المعنوية للاعبي النشامى.
وتُفتتح مباريات البطولة الودية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على استاد عمان الدولي.
وستقام مباراتان في البداية، تجمع الأولى العراق وقطر، والثانية الأردن وإيران، على أن يتواجه الفائزان في المباراة النهائية، والخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.
وتأتي استضافة الأردن للبطولة الودية، في إطار تحضيرات النشامى المكثفة لخوض نهائيات كأس آسيا، وتصفيات المونديال.
وكان منتخب الأردن قد خاض مؤخرا مواجهتين وديتين، بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، حيث خسر أمام النرويج بسداسية نظيفة، وضد أذربيجان بنتيجة (1-2).

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