مصادر حكومية: خطط إصدار سندات الباندا والساموراى قائمة رغم خفض التصنيف





قال مسئول حكومى لـ”البورصة”، إن خطط إصدار سندات فى السوق الآسيوية سواء“الساموراى” فى السوق اليابانى، أو“الباندا” فى السوق الصينى ما زالت قائمة بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة موديز للتصنيف.

وجدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصينى، على تمديد الفترة الزمنية للإصدار حتى نهاية العام المالى 2023-2024، فى إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.

وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح لـ”البورصة” فى وقت سابق أن الوزارة تستهدف طرح سندات الساموراى قبل نهاية العام المالى الحالى، فيما أوضح أن مؤسسة التمويل الأفريقية ستكون ضامنة للطرح، مضيفا أن قيمة سندات الساموراى المستهدفة تبلغ 500 مليون دولار ويتم سدادها بعد خمس سنوات.

وحصلت وزارة المالية على ضمانة جزئية من البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.

ورغم الاضطرابات السياسية فى المنطقة فى ظل الحرب بين فلسطين وإسرائيل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 17.02% مقابل 17.46% فى ختام تعاملات الجمعة، واستقر العائد على العقود أجل عام عند 16.57%.

فيما ارتفع العائد على السندات استحقاق 2027 بشكل هامشى إلى 20.857% مقابل 20.79% يوم الجمعة الماضى، والعائد على سندات استحقاق 2025 إلى 20.371% مقابل 20.394%.