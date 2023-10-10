((ميرسك)) توقع اتفاقية إطارية لشراء 51% من محطة رياح الزعفرانة





كشفت مصادر ل((البورصة)) أن شركة ميرسك العالمية وقعت اتفاقية مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء 51% من محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمجمع الزعفرانة التابع لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر التى تبلغ قدرتها 545 ميجاوات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة فى المراحل النهائية للاتفاق على القيمة، مرجحة إتمام الصفقة قبل نهاية العام الجارى.

وفى أغسطس الماضى كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على إسناد المراحل الأربعة الأولى من محطة رياح الزعفرانة والتى انتهى عمرها الافتراضى لشركة“ميرسك” بشكل مباشر.

وتم الاتفاق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على آلية تحديد المبلغ المطلوب دفعه من شركة ميرسك وهو الذى سيتم تحديده من قبل مقيم مالى.

وذكرت الوثيقة، أنه بالنسبة لمحطة طاقة الرياح فى الزعفرانة، وهى واحدة من أقدم محطات الرياح فى مصر، فإنه جرى تقسيمها إلى قسمين وفقاً لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل.

وقرر صندوق مصر السيادى أن يطرح المراحل الأربع الأخرى بأسلوب تنافسى على المستثمرين الآخرين لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأضافت المصادر، أن الاستحواذ على المحطة يأتى كجزء من استراتيجية واسعة تتبناها“ميرسك”، حيث تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليارات دولار ضمن خطة لتدشين مجمع للوقود النظيف، حيث تستهدف استخدام الطاقة المولدة من المزرعة فى إنتاج الوقود الأخضر.

وتابعت، أن الشركة اتفقت مع الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس على أرض بالعين السخنة لتدشين مجمع للوقود النظيف من خلال المياه، ومخالفات الطعام، وغيرها، موضحة أن ضخ الاستثمارات يأتى على عدة مراحل للإنشاء.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تتفاوض أيضًا على شراء محطة توليد الرياح بجبل الزيت المدرجة ضمن 32 شركة من برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب شركة أكتيس البريطانية التى توصلت لاتفاق مبدئى حول تلك المحطة، ضمن 4 عروض أجنبية تتنافس على تلك المحطة.

ويتكون المشروع الذى تم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الإسبانية من 3 محطات هى“جبل الزيت 1′′ بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2” بقدرة 220، و”جبل الزيت” 3 بقدرة 120 ميجاوات.