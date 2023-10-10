((دومتي)) تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الصناعات العربية الغذائية“دومتي” عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.
وقالت الشركة، إن القرار جاء تفعيلاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء إلى جانب مشاركة“دومتي” وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وأكد محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة“دومتي” على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأعلن الدماطي عن اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة من الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها.
وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، وهذه السلع هي: ((الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز)).
يذكر أن شركة“دومتي” حققت نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 127%، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 252.3 مليون جنيه.
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