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((دومتي)) تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

10/10/2023 8:54:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الصناعات العربية الغذائية“دومتي” عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.

وقالت الشركة، إن القرار جاء تفعيلاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء إلى جانب مشاركة“دومتي” وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة“دومتي” على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأعلن الدماطي عن اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة من الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها.

وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، وهذه السلع هي: ((الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز)).

يذكر أن شركة“دومتي” حققت نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 127%، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 252.3 مليون جنيه.

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