تطبيق مبادرة خفض الأسعار على 7 سلع.. وخطة لإضافة منتجات أخرى

أعلن مجلس الوزراء بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية يوم السبت المقبل، فيما أعلن منتجون استجابتهم للمبادرة ولكنهم طالبوا بمحفزات إضافية لضمان نجاحها واستمرار العمل بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

وقال رامى الغزالى مدير علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند، إن الشركة ستشارك فى المبادرة بتخفيضات تصل إلى 15% على منتجاتها.

وأضاف أن المشاركة فى المبادرة جاءت بعد وعود من قبل البنك المركزى المصرى بتوفير الدولار اللازم لشراء الخامات المستخدمة فى عملية الإنتاج بجانب الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ حتى تستطيع الشركة تقديم التخفيضات المعلنة.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة المواطن المصرى، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدى التضخم المستهدف، والسيطرة عليه.

وتابع رئيس الوزراء:“كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك فى انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتى لديها نسبة ليست بالقليل فى معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدى إلى اتجاه مسار التضخم للنزول”.

وقال محمد شرف عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للمطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن كافة شركات شعبة المكرونة بالغرفة ستشارك فى المبادرة من خلال تخفيض أسعار المكرونة بنحو 3 جنيهات فى الكيلو بعد تراجع سعر الطن من 24 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.

أوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الأسعار فى الأرز تحديدا باعتباره سلعة محلية يلزم تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بتوفير أرصدة لديها وشراء كميات من الأرز.

وقال الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إنه تم التوافق مع المصنعين والتجار لخفض هامش ربحهم بنسبة 10% على السلع داخل المبادرة لتحقيق جزء من معادلة خفض السلع.

وأضاف أنه تم التوافق أيضا مع الجهات الحكومية المعنية والبنك المركزى على سرعة تدبير الدولار للسلع المذكورة داخل المبادرة.

وأشار إلى أن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير فى المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة فى السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار فى سعر هذه المنتجات.

وقال رئيس الوزراء:“لا نريد مجرد انخفاض وقتى لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزى، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة”.

وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن مبادرة تخفيض أسعار الدواجن وبيض المائدة ستتضمن مشاركة الكيانات الكبرى والصغرى المسجلة لدى الاتحاد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تثبيت أسعار الدواجن من أرض المزرعة ولكن بشرط استقرار أسعار الأعلاف فى الأسواق لأنها تمثل 70% من تكلفة المنتج النهائى للقطاع الداجنى.

وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن قرار تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات إنتاج بعض السلع لمدة 6 أشهر يعد تحركاً إيجابياً من قِبل الحكومة وسيدعم انخفاض أسعار المنتجات التى تعتمد مدخلات تصنيعها على خامات مستوردة.

وتوقع هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، انضمام عدد كبير من شركات السلع الأساسية وتحديداً منتجى الألبان إلى مبادرة خفض الأسعار، لكنه أوضح أن التخفيض سيشكل ضغطا على أداء الشركات المالى خلال الربع الأخير من العام.

وقال إن القرار يعد إيجابيًا للمستهلكين، وأن بعض السلع مثل السكر ستنخفض أسعارها وتزيد مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مشتريات المستهلك.





كتب: بسمة ثروت وفارس ربعى ومحمد يونس وأمنية عاصم وإشراق صلاح الدين ويوسف شديد