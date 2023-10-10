تطبيق مبادرة خفض الأسعار على 7 سلع.. وخطة لإضافة منتجات أخرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخفيض أسعار الفول والعدس والألبان والجبن والمكرونة والسكر والزيت والأرز بنسبة تصل 25%
أعلن مجلس الوزراء بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية يوم السبت المقبل، فيما أعلن منتجون استجابتهم للمبادرة ولكنهم طالبوا بمحفزات إضافية لضمان نجاحها واستمرار العمل بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه السلع هى: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
وقال رامى الغزالى مدير علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند، إن الشركة ستشارك فى المبادرة بتخفيضات تصل إلى 15% على منتجاتها.
وأضاف أن المشاركة فى المبادرة جاءت بعد وعود من قبل البنك المركزى المصرى بتوفير الدولار اللازم لشراء الخامات المستخدمة فى عملية الإنتاج بجانب الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ حتى تستطيع الشركة تقديم التخفيضات المعلنة. الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض على خفض الأسعار بنسبة 15%
وقال رئيس الوزراء، إنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة المواطن المصرى، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدى التضخم المستهدف، والسيطرة عليه.
وتابع رئيس الوزراء:“كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك فى انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتى لديها نسبة ليست بالقليل فى معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدى إلى اتجاه مسار التضخم للنزول”.
وقال محمد شرف عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للمطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن كافة شركات شعبة المكرونة بالغرفة ستشارك فى المبادرة من خلال تخفيض أسعار المكرونة بنحو 3 جنيهات فى الكيلو بعد تراجع سعر الطن من 24 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.
أوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الأسعار فى الأرز تحديدا باعتباره سلعة محلية يلزم تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بتوفير أرصدة لديها وشراء كميات من الأرز.
وقال الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إنه تم التوافق مع المصنعين والتجار لخفض هامش ربحهم بنسبة 10% على السلع داخل المبادرة لتحقيق جزء من معادلة خفض السلع. الغزالى: 15% تخفيضات على منتجات“عبور لاند”
وأضاف أنه تم التوافق أيضا مع الجهات الحكومية المعنية والبنك المركزى على سرعة تدبير الدولار للسلع المذكورة داخل المبادرة.
وأشار إلى أن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير فى المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة فى السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار فى سعر هذه المنتجات.
وقال رئيس الوزراء:“لا نريد مجرد انخفاض وقتى لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزى، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة”. النجارى: خفض أسعار الأرز يستلزم تدخل الدولة بشراء الإنتاج الجديد
وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن مبادرة تخفيض أسعار الدواجن وبيض المائدة ستتضمن مشاركة الكيانات الكبرى والصغرى المسجلة لدى الاتحاد.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تثبيت أسعار الدواجن من أرض المزرعة ولكن بشرط استقرار أسعار الأعلاف فى الأسواق لأنها تمثل 70% من تكلفة المنتج النهائى للقطاع الداجنى.
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن قرار تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات إنتاج بعض السلع لمدة 6 أشهر يعد تحركاً إيجابياً من قِبل الحكومة وسيدعم انخفاض أسعار المنتجات التى تعتمد مدخلات تصنيعها على خامات مستوردة.
وتوقع هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، انضمام عدد كبير من شركات السلع الأساسية وتحديداً منتجى الألبان إلى مبادرة خفض الأسعار، لكنه أوضح أن التخفيض سيشكل ضغطا على أداء الشركات المالى خلال الربع الأخير من العام.
وقال إن القرار يعد إيجابيًا للمستهلكين، وأن بعض السلع مثل السكر ستنخفض أسعارها وتزيد مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مشتريات المستهلك.
كتب: بسمة ثروت وفارس ربعى ومحمد يونس وأمنية عاصم وإشراق صلاح الدين ويوسف شديد
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