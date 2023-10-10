المركزى يوجه البنوك بمراعاة حدود السحب لبطاقات الشركات الجادة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > مسئول: البنوك ستحل مشكلات العملاء المتواجدين بالخارج حاليًا ومعاملات البطاقات فى الخارج تقفز إلى 5 مليارات دولار
وجه البنك المركزى البنوك بحل مشكلات العملاء المتواجدين بالخارج والشركات المرتبط نشاطها بالدفع للخارج وتذليل العقبات أمامها، وطرح البدائل المناسبة بحسب ما قاله مصدر بالبنك لـ”البورصة”.
وقررت بنوك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، والأهلى الكويتى-مصر، والعربى، والعربى الأفريقى، والتعمير والإسكان، وكريدى أجريكول، والأهلى المتحد، وأبوظبى الإسلامى-مصر وقف عمليات السحب الدولية لبطاقات الخصم المباشر.
وقال المصدر إن البنوك رصدت إساءة استخدام البطاقات على نطاق واسع وزيادة غير فى حجم التعاملات اليومية والشهرية للبطاقات.
أضاف أنه سيجرى مراجعة طلبات العملاء التى سيتقدمون بها للبنوك ومراجعة نشاطهم خلال الفترات الماضية لفتح الحدود أو توفير بدائل أمام غير المتلاعبين منهم.
وأشار إلى أن البنك المركزى وجه قبل ذلك البنوك بضرورة تحذير عملائها بعدم استخدام البطاقات بالخارج دون السفر بالفعل، وحينما اتخذ إجراءات مماثلة راعى المتواجدين بالخارج لأغراض العلاج والتعليم.
وكان البنك المركزى قد كشف فى ديسمبر الماضى أن مواطنين سحبوا نحو 55 مليون دولار خارج مصر عبر بطاقات الائتمان في يوم واحد، رغم وجودهم داخل مصر وعدم سفرهم، ما استدعى حينها خفض حدود استخدام البطاقات.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت استخدامات البطاقات بالخارج إلى 4.99 مليار دولار خلال العام المالى الماضى
و4.5 مليار دولار خلال العام المالى الأسبق مقابل 2.7 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 و3.2 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020.
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