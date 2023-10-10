المركزى يوجه البنوك بمراعاة حدود السحب لبطاقات الشركات الجادة - جريدة البورصة





وجه البنك المركزى البنوك بحل مشكلات العملاء المتواجدين بالخارج والشركات المرتبط نشاطها بالدفع للخارج وتذليل العقبات أمامها، وطرح البدائل المناسبة بحسب ما قاله مصدر بالبنك لـ”البورصة”.

وقررت بنوك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، والأهلى الكويتى-مصر، والعربى، والعربى الأفريقى، والتعمير والإسكان، وكريدى أجريكول، والأهلى المتحد، وأبوظبى الإسلامى-مصر وقف عمليات السحب الدولية لبطاقات الخصم المباشر.

وقال المصدر إن البنوك رصدت إساءة استخدام البطاقات على نطاق واسع وزيادة غير فى حجم التعاملات اليومية والشهرية للبطاقات.

أضاف أنه سيجرى مراجعة طلبات العملاء التى سيتقدمون بها للبنوك ومراجعة نشاطهم خلال الفترات الماضية لفتح الحدود أو توفير بدائل أمام غير المتلاعبين منهم.

وأشار إلى أن البنك المركزى وجه قبل ذلك البنوك بضرورة تحذير عملائها بعدم استخدام البطاقات بالخارج دون السفر بالفعل، وحينما اتخذ إجراءات مماثلة راعى المتواجدين بالخارج لأغراض العلاج والتعليم.

وكان البنك المركزى قد كشف فى ديسمبر الماضى أن مواطنين سحبوا نحو 55 مليون دولار خارج مصر عبر بطاقات الائتمان في يوم واحد، رغم وجودهم داخل مصر وعدم سفرهم، ما استدعى حينها خفض حدود استخدام البطاقات.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت استخدامات البطاقات بالخارج إلى 4.99 مليار دولار خلال العام المالى الماضى

و4.5 مليار دولار خلال العام المالى الأسبق مقابل 2.7 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 و3.2 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020.