((الدوار)) لمنتجات الألبان تستثمر 40 مليون جنيه العام المقبل

تستهدف شركة الدوار لتصنيع منتجات الألبان، التوسع بإضافة خط انتاج وإنشاء مراكز تجميع ألبان باستثمارات 40 مليون جنيه العام المقبل 2024.

قال شريف عبد المنصف، رئيس مجلس الإدارة لـ”البورصة”، إن الخطة توسعية تشمل إنشاء 5 مراكز تجميع ألبان فى المحافظات كثيفة الانتاج باستثمارات 25 مليون جنيه، كما تضيف خط إنتاج تتراباك لتعبئة الألبان باستثمارت 15 مليون جنيه العام المقبل.

لفت إلى أن الشركة تعتزم إنشاء 50 منفذ بيع لتوزيع منتجاتها، 50% منها بالقاهرة الكبرى، والأخرى فى المحافظات، ضمن خطة الانتشار الجغرافى لمنتجاتها خلال 3 أعوام مقبلة، باستثمارت 50 مليون جنيه، وافتتحت الشركة أول منفذ بيع بمنطقة الهرم خلال رمضان الماضى، وجارى الترتيب لافتتاح منافذ أخرى الربع الأول من العام المقبل.

أوضح أن مصنع الشركة ويوجد به 3 خطوط إنتاج للجبنة الطرى والمطبوخ والسمنة والزبدة، وتصنع منتجات ومشتقات اللبن الحليب وخاصة اللبن الجاموسى، وإنتاج الجبن والزبدة والقشطة واللبنة وبعض الأصناف الأخرى.

كشف أن ((الدوار)) تصنع نحو 50 منتجا، وتخطط لطرح 10 أصناف جديدة خلال العام المقبل.

أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 25 سيارة توزيع على القاهرة الكبرى، وتعتزم زيادة عدد السيارات ودخول المحافظات غير المتواجدة بها خلال المرحلة المقبلة.

لفت إلى الشركة تنتج نحو 7 أطنان من الجبن يوميا، وتخطط لمضاعفتها خلال العامين المقبلين، كما تصدر نحو 50% من منتجاتها إلى 5 دول خليجية، وتستهدف دخول المغرب والانتشار أكثر فى الخليج.







