((الدوار)) لمنتجات الألبان تستثمر 40 مليون جنيه العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالمنصف: نعتزم إنشاء 50 منفذ بيع باستثمارات 50 مليون جنيه خلال 3 سنوات مقبلة
تستهدف شركة الدوار لتصنيع منتجات الألبان، التوسع بإضافة خط انتاج وإنشاء مراكز تجميع ألبان باستثمارات 40 مليون جنيه العام المقبل 2024.
قال شريف عبد المنصف، رئيس مجلس الإدارة لـ”البورصة”، إن الخطة توسعية تشمل إنشاء 5 مراكز تجميع ألبان فى المحافظات كثيفة الانتاج باستثمارات 25 مليون جنيه، كما تضيف خط إنتاج تتراباك لتعبئة الألبان باستثمارت 15 مليون جنيه العام المقبل.
لفت إلى أن الشركة تعتزم إنشاء 50 منفذ بيع لتوزيع منتجاتها، 50% منها بالقاهرة الكبرى، والأخرى فى المحافظات، ضمن خطة الانتشار الجغرافى لمنتجاتها خلال 3 أعوام مقبلة، باستثمارت 50 مليون جنيه، وافتتحت الشركة أول منفذ بيع بمنطقة الهرم خلال رمضان الماضى، وجارى الترتيب لافتتاح منافذ أخرى الربع الأول من العام المقبل.
أوضح أن مصنع الشركة ويوجد به 3 خطوط إنتاج للجبنة الطرى والمطبوخ والسمنة والزبدة، وتصنع منتجات ومشتقات اللبن الحليب وخاصة اللبن الجاموسى، وإنتاج الجبن والزبدة والقشطة واللبنة وبعض الأصناف الأخرى.
كشف أن ((الدوار)) تصنع نحو 50 منتجا، وتخطط لطرح 10 أصناف جديدة خلال العام المقبل.
أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 25 سيارة توزيع على القاهرة الكبرى، وتعتزم زيادة عدد السيارات ودخول المحافظات غير المتواجدة بها خلال المرحلة المقبلة.
لفت إلى الشركة تنتج نحو 7 أطنان من الجبن يوميا، وتخطط لمضاعفتها خلال العامين المقبلين، كما تصدر نحو 50% من منتجاتها إلى 5 دول خليجية، وتستهدف دخول المغرب والانتشار أكثر فى الخليج.
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