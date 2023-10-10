((الرخصة الفضية)) تفتح شهية الشركات الناشئة لتوطين الصناعات المستوردة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الأعمال المصريين)) تبحث مع صغار المستثمرين الاستفادة من حوافز الحكومة
توقع عدد من منظمات الأعمال ومستثمرون بقطاع الشركات الناشئة أن يساهم قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنح الرخصة الفضية للشركات الناشئة فى التعجيل بتوطين الصناعات المستوردة محليًا وبالتحديد الـ 152 فرصة استثمارية المطروحة مؤخرًا.
وطالبوا هيئة الاستثمار بطرح تفاصيل الرخصة لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول عليها بجانب إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على الشركات وتخفيض رسوم التأسيس للسماح بدخول دماء جديدة فى جميع المجالات الاقتصادية الصناعية والخدمية والاستهلاكية.
والرخصة الفضية التى تعتزم هيئة الاستثمار منحها للشركات بنهاية العام الجارى هى صورة مصغرة للرخصة الذهبية“الموافقة الواحدة” التى تمنح للمشروعات الكبيرة، وفقًا لحسام هيبة رئيس الهيئة.
ووفقًا لوزارة التخطيط، بلغ إجمالى عدد الشركات الناشئة فى مصر نحو 677 شركة بنهاية ديسمبر من العام الماضى وتعمل فى أكثر من 14 قطاعًا، وتوفر حوالى 46 ألف فرصة عمل. فوزى: مطالب بتوضيح تفاصيل الرخصة للترويج لها فى اجتماعات ((المصرية اللبنانية))
قال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات الناشئة في الدول النامية تساهم بنسبة تصل إلى 60% من الدخل القومى، وبالتالى فإن تبسيط الإجراءات خلال الفترة المقبلة لعمل تلك الشركات يساعد مضاعفة أعدادها.
أضاف ((الشافعي)) لـ ((البورصة))، أن شريحة كبيرة من الشركات الناشئة كانت تفضل بداية نشاطها فى أحد الددول الخليجية لسهولة إجراءات التأسيس وبالتحديد العاملة فى القطاع التكنولوجى والصحة، ورغم انتباه مصر مؤخرًا إلى القطاع لكنها خطوة جيدة.
لفت إلى أن الرخص غير كافية للقضاء على المشكلات التى تعرقل عملها كالضرائب التى تلاحقهم باستمرار والرسوم المبالغ فيها.
ذكر الشافعى أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية ستطرح على المستثمرين تأسيس شركات ناشئة فى القطاعات التكملية لنشاطها الرئيسى وبالتحديد فى الـ152 فرصة استثمارية المطروحة مؤخرًا.
وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية بقطاع صناعية مختلفة لتوطينها محليًا والاستفادة من الحوافز التى تمنحها للقطاع. هنو: البيروقراطية حرمت مصر من دخول استثمارات جديدة لقطاع الشركات الناشئة
قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن القضاء على البيروقراطية من خلال الرخصة الذهبية أو الفضية مشجع لدخول استثمارات جديدة إلى مصر ومحفز للمشروعات القائمة على التوسع.
أضاف هنو لـ“البورصة”، أن أبرز الأسباب لإنشاء الشركات الناشئة فى الخارج هو مواجهة مشكلات تعرقل نشاطها فى السوق المحلى أبرزها البيروقراطية، بجانب فرض ضرائب غير مبررة خاصة وأن خبرتها محدودة وغير قادرة على تحمل إجراءات طويلة ومكلفة.
قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن الخطوة الجديدة التى تتبناها“هيئة الاستثمار” من خلال إصدار رخص فضية على غرار الرخصة الذهبية ستيسر الإجراءات وتقلص فترات الانتظار للحصول على الموافقات.
طالب ((فوزي)) هيئة الاستثمار بطرح تفاصيل وتعريفات بالنشاطات والرخص المتنوعة التى تتبناها فى خطة عملها حتى يتسنى للمستثمر معرفتها.
نوه إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية ستدعوا مستثمريها إلى دراسة الحوافز التى توفرها الحكومة لقطاع الشركات الناشئة تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة فيها.
قال أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة هى الداعم الرئيسى لاقتصاد الدول الكبرى، لذلك على الحكومة أن تتوسع فى منح حزم من الحوافز لهذين القطاعين.
أضاف ((رضا)) لـ ((البورصة))، أن الرخصة الذهبية ساعدت على جذب استثمارات جديدة للدولة وستعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمر من تباطؤ إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى المشروع.
قال حازم إمام الخبير فى مجال الشركات الناشئة، إن منح الحكومة الموافقة الواحدة للشركات الناشئة خطوة تأخرت كثيرًا، فى ظل حاجة القطاع لمزيد من التيسيرات لمساعدته لتحقيق نمو .
أضاف ((إمام)) لـ ((البورصة))، أن الإجراءات الإدارية المعقدة أدت لخروج عدد كبير من المستثمرين نتيجة التباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات ومن المتوقع أن تتجه أنظار الشركات الناشئة إلى القطاع الصناعى وبالتحديد توطين المنتجات المستوردة.
قال عمر أبو النصر، الرئيس التنفيذى لشركة ((بالطو)) المتخصصة فى الحجوزات الطبية وأحد الشركات الناشئة، إن تسهيل الإجراءات التى توفرها الرخص سواء الذهبية أو الفضية للمشروعات والشركات وليس للشركات الناشئة فقط.
أضاف ((أبوالنصر)) لـ ((البورصة))، أن القطاع يواجه تحديات أبرزها ضعف القدرة الشرائية وصعوبة تحويل العملة الأجنبية إلى مصر بسبب نسب العمولة المرتفعة.
كتبت_ تقى أيمن
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