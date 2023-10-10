((الرخصة الفضية)) تفتح شهية الشركات الناشئة لتوطين الصناعات المستوردة

توقع عدد من منظمات الأعمال ومستثمرون بقطاع الشركات الناشئة أن يساهم قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنح الرخصة الفضية للشركات الناشئة فى التعجيل بتوطين الصناعات المستوردة محليًا وبالتحديد الـ 152 فرصة استثمارية المطروحة مؤخرًا.

وطالبوا هيئة الاستثمار بطرح تفاصيل الرخصة لتمكين المشروعات الصغيرة من الحصول عليها بجانب إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على الشركات وتخفيض رسوم التأسيس للسماح بدخول دماء جديدة فى جميع المجالات الاقتصادية الصناعية والخدمية والاستهلاكية.

والرخصة الفضية التى تعتزم هيئة الاستثمار منحها للشركات بنهاية العام الجارى هى صورة مصغرة للرخصة الذهبية“الموافقة الواحدة” التى تمنح للمشروعات الكبيرة، وفقًا لحسام هيبة رئيس الهيئة.

ووفقًا لوزارة التخطيط، بلغ إجمالى عدد الشركات الناشئة فى مصر نحو 677 شركة بنهاية ديسمبر من العام الماضى وتعمل فى أكثر من 14 قطاعًا، وتوفر حوالى 46 ألف فرصة عمل.

قال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات الناشئة في الدول النامية تساهم بنسبة تصل إلى 60% من الدخل القومى، وبالتالى فإن تبسيط الإجراءات خلال الفترة المقبلة لعمل تلك الشركات يساعد مضاعفة أعدادها.

أضاف ((الشافعي)) لـ ((البورصة))، أن شريحة كبيرة من الشركات الناشئة كانت تفضل بداية نشاطها فى أحد الددول الخليجية لسهولة إجراءات التأسيس وبالتحديد العاملة فى القطاع التكنولوجى والصحة، ورغم انتباه مصر مؤخرًا إلى القطاع لكنها خطوة جيدة.

لفت إلى أن الرخص غير كافية للقضاء على المشكلات التى تعرقل عملها كالضرائب التى تلاحقهم باستمرار والرسوم المبالغ فيها.

ذكر الشافعى أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية ستطرح على المستثمرين تأسيس شركات ناشئة فى القطاعات التكملية لنشاطها الرئيسى وبالتحديد فى الـ152 فرصة استثمارية المطروحة مؤخرًا.

وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا 152 فرصة استثمارية بقطاع صناعية مختلفة لتوطينها محليًا والاستفادة من الحوافز التى تمنحها للقطاع.

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن القضاء على البيروقراطية من خلال الرخصة الذهبية أو الفضية مشجع لدخول استثمارات جديدة إلى مصر ومحفز للمشروعات القائمة على التوسع.

أضاف هنو لـ“البورصة”، أن أبرز الأسباب لإنشاء الشركات الناشئة فى الخارج هو مواجهة مشكلات تعرقل نشاطها فى السوق المحلى أبرزها البيروقراطية، بجانب فرض ضرائب غير مبررة خاصة وأن خبرتها محدودة وغير قادرة على تحمل إجراءات طويلة ومكلفة.

قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن الخطوة الجديدة التى تتبناها“هيئة الاستثمار” من خلال إصدار رخص فضية على غرار الرخصة الذهبية ستيسر الإجراءات وتقلص فترات الانتظار للحصول على الموافقات.

طالب ((فوزي)) هيئة الاستثمار بطرح تفاصيل وتعريفات بالنشاطات والرخص المتنوعة التى تتبناها فى خطة عملها حتى يتسنى للمستثمر معرفتها.

نوه إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية ستدعوا مستثمريها إلى دراسة الحوافز التى توفرها الحكومة لقطاع الشركات الناشئة تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة فيها.

قال أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة هى الداعم الرئيسى لاقتصاد الدول الكبرى، لذلك على الحكومة أن تتوسع فى منح حزم من الحوافز لهذين القطاعين.

أضاف ((رضا)) لـ ((البورصة))، أن الرخصة الذهبية ساعدت على جذب استثمارات جديدة للدولة وستعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمر من تباطؤ إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى المشروع.

قال حازم إمام الخبير فى مجال الشركات الناشئة، إن منح الحكومة الموافقة الواحدة للشركات الناشئة خطوة تأخرت كثيرًا، فى ظل حاجة القطاع لمزيد من التيسيرات لمساعدته لتحقيق نمو .

أضاف ((إمام)) لـ ((البورصة))، أن الإجراءات الإدارية المعقدة أدت لخروج عدد كبير من المستثمرين نتيجة التباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات ومن المتوقع أن تتجه أنظار الشركات الناشئة إلى القطاع الصناعى وبالتحديد توطين المنتجات المستوردة.

قال عمر أبو النصر، الرئيس التنفيذى لشركة ((بالطو)) المتخصصة فى الحجوزات الطبية وأحد الشركات الناشئة، إن تسهيل الإجراءات التى توفرها الرخص سواء الذهبية أو الفضية للمشروعات والشركات وليس للشركات الناشئة فقط.

أضاف ((أبوالنصر)) لـ ((البورصة))، أن القطاع يواجه تحديات أبرزها ضعف القدرة الشرائية وصعوبة تحويل العملة الأجنبية إلى مصر بسبب نسب العمولة المرتفعة.





كتبت_ تقى أيمن