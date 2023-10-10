Tuesday, 10 October 2023 06:10 GMT

ألمانيا تعلن تعليق المساعدات التنموية لفلسطين بشكل مؤقت

10/10/2023 8:54:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت ألمانيا تعليق المساعدات التنموية إلى فلسطين بشكل مؤقت في ضوء الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مؤخرا.

وذكرت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية – حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الاثنين – أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمساعدات المالية.

وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم الوزارة بأنه“يتم فحصها أي تعليقها مؤقتا.”

كانت النمسا قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والتي يبلغ قيمتها 19 مليون يورو.. وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج“سنجمد جميع المدفوعات الخاصة بالتعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي”.


أ ش أ

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