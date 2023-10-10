إتش إس بى سى: تأجيل خفض الجنيه للربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقع تقرير صادر عن بنك إتش إس بى سى، انخفاض الجنيه أمام الدولار بنحو 25% ليصل السعر الرسمى لنفس المستويات التى كانت سائدة فى السوق الموازي خلال الربع الماضى، لكنه رجح أن يكون ذلك فى الربع الأول من 2024.

ووفق تقديرات البنك سينخفض الجنيه إلى 37.5 لكل دولار بنهاية الربع الأول فيما يرتفع العائد على الإيداع لليلة واحدة 3.5% إلى 22.75%، على أن يرتفع إلى 40 جنيها بنهاية الربع الثانى، ويشهد الربع الأخير من العام خفض الفائدة 2%.

وبرر توقعاته بتأجيل الخفض بحساسية الموقف وأيضًا فى ظل رؤية الحكومة أن التقدم فى مبيعات الأصول سيدعم احتياطيات البلاد، بما ييسر انتقال اهدأ.

ولكنه حذر من أن ذلك يراكم الخسائر ويجعل تخفيض قيمة العملة أكثر تعقيدًا، فى ظل تأجيله الوصول للتمويل من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، وفى ظل صعوبة الوصول لتمويلات جديدة بالتزامن مع مدفوعات الدين الكبيرة، التى ستصل إلى 38 مليار دولار من بداية 2024 وحتى يونيو 2025، ما يثير تكهنات بإمكانية الوصول لخطوط تمويل سخية ضمن برنامج مصر مع الصندوق.

وقال البنك إن خفض الجنيه سيصاحبه زيادة فى أسعار الفائدة لتثبيت النظام الجديد لسعر الصرف الذى سيشهد تقلبات للعملة كرد فعل على تحركات السوق.

وتوقع البنك ارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.2% العام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 4.1% خلال العام المالى المقبل.

وقال إن التشديد النقدى سيسمح باحتواء التضخم الذى رجح أن يدور حول 40% قبل نهاية العام، لكن التضخم سيلقى بثقله على الدخول الحقيقية وإلى جانب السياسة النقدية المشددة، وتقييد الانفاق المالى وضعف المعنويات سيؤدى لعرقلة نمو الطلب المحلى.

ولكنه أشار إلى أن صافى الصادرات ستكون مساهمته قوية فى ظل كبح الواردات وأيضًا مكاسب السياحة والزيادة الثابتة للصادرات البترولية وغير البترولية.

وقال إن تزامن ذلك تعافى التحويلات، يضيق عجز الحساب الجارى كما ستؤدى صرف دفعات من قروض الصندوق والمؤسسات الدولية لتسارع استعادة التوازن على نطاق واسع.

وأشار إلى أن العودة للأسواق المالية للحصول على تمويلات تجارية سيأخذ بعض الوقت، لكن مكاسب الاستثمار الأجنبى المباشر ستعوض ذلك خاصة مع تقدم الحكومة فى مبيعات الأصول.

وقال إنه مع استقرار الحساب الخارجى والعملة، فإن التضخم سيميل للانخفاض وسترتفع المعنويات، بما يسمح بعودة النمو تجاه مستويات 5 إلى 6%.