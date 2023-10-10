أرامكو تتفاوض مع توبسو الدنماركية لبناء محطة للهيدروجين منخفض الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة أرامكو السعودية يوم الاثنين إنها تعمل على توقيع اتفاقية هندسية مع شركة توبسو الدنماركية الرائدة في تقنيات كفاءة الطاقة لبناء محطة تجريبية للهيدروجين منخفض الكربون في منطقة الشيبة بالمملكة.

وقالت أرامكو إن المصنع سيستخدم الكهرباء المتجددة في التهذيب البخاري الكهربائي الخاص بالمواد الهيدروكربونية لإنتاج هيدروجين منخفض الكربون يتم استخدامه في توليد الطاقة مع استخلاص وعزل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك.

وذكرت الشركة السعودية العملاقة أن المشروع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية ستة أطنان من الهيدروجين يوميا، سيمهد الطريق لمحطة تجريبية أكبر تتمتع بقدرة على استخلاص نحو 1250 طنا سنويا من ثاني أكسيد الكربون.

كما تتعاون أرامكو مع سيمنس للطاقة لتطوير وحدة الاستخلاص المباشر من الهواء في الظهران بقدرة استخلاص قد تصل إلى 12 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومن المتوقع اكتمالها في 2024.

وقالت أيضا إنها نجحت في تجربة تقنية جديدة لعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام التمعدن الموضعي والتي تتضمن إذابته في الماء وحقنه في الصخور البركانية في جازان بالمملكة.

وتستكشف أرامكو كذلك توسيع محفظتها للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية، وحددت ثلاث مناطق محتملة على الساحل الغربي للمملكة.





رويترز