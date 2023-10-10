رئيس الوزراء: القضية السُكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التى تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما فى ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتى تعدُ محدودة وبخاصة المياه.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومى للسكان.
وأشار مدبولى إلى أهمية محور التوعية فى التعامل مع القضية السكانية، من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها فى تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى ان التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات، استهدفت فى الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتى تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الأمر الذى يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.
ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعى فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التى تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس القومى للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التى تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذى يضمن ضبط النمو السُكاني.
MENAFN10102023000202011048ID1107220120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.