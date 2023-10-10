رئيس الوزراء: القضية السُكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التى تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما فى ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتى تعدُ محدودة وبخاصة المياه.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومى للسكان.

وأشار مدبولى إلى أهمية محور التوعية فى التعامل مع القضية السكانية، من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها فى تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى ان التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات، استهدفت فى الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتى تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الأمر الذى يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.

ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعى فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التى تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس القومى للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التى تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذى يضمن ضبط النمو السُكاني.