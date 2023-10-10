محللون: البورصة تتجه لأداء عرضى مائل للصعود خلال الجلسات القادمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الفتاح: انخفاض أحجام التداولات طبيعى بسبب الأحداث الجيوسياسية
توقع متعاملون بالبورصة استمرار مؤشرات البورصة المصرية فى إتجاه عرضى مائل للصعود، بعد التماسك أعلى مستويات الدعم، واقتراب انتهاء الحركة التصحيحية والتى بدأت قبل الأحداث السياسية والاقتصادية الحالية، مع اشتعال الصراع الإقليمى بعدة دول مجاورة.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات أمس الأثنين، حيث ارتفع EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 19409 نقطة، متأثرا بارتفاع سهم البنك التجارى الدولى الأكبر من حيث الوزن النسبى بالمؤشر بنسبة 1.37%.
وسجل مؤشر EGX70EWI ارتفاعا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3611 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% إلى مستوى 5369 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped استقرارا بدون تغيير عند مستوى 23178 نقطة.
توقع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن يشهد السوق حالة استقرار مع ترقب تطورات الأحداث الجيوسياسية فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جلسات الأسبوع الجارى ستشهد تحسنًا للأوضاع فى حالة عدم تجدد الأخبار السلبية، على أن يكون أداء السوق فى إطار إتجاه عرضى صاعد.
ذكر أن الصعود الطفيف مع حجم تداولات يقارب المليار جنيه، يعد طبيعى بعد الأحداث السياسية بالشرق الأوسط منذ بداية الأسبوع الجارى.
فريج: استقرار المؤشر الرئيسى أعلى 19400 نقطة يدفع استمرار التفاؤل
نصح عبد الفتاح المستثمرين بالانتظار والتمسك بالأسهم ذات الأداء الإيجابى، وعدم إتخاذ قرارات البيع بشكل متسرع حيث سيؤدى ذلك لتآكل المحافظ الاستثمارية.
وشهد السوق أمس قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال تداول 448 مليون سهم، بتنفيذ 53.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 87 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“فوديكو” بنسبة 19.6%، وسهم“المهندس للتأمين” بنسبة 9.9%.
وتراجعت أسعار 40 سهمًا، وكان أكثر الأسهم هبوطًا سهم“جراند انفستمنت” 17.8% وسهم“اودن للاستثمارات” بنحو 3.4%، فيما لم تتغير أسعار 76 سهمًا وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.
توقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى بأداء عرضى حتى نهاية الشهر الجارى، إذا استمر الحجم الضعيف للتداولات.
أضاف أنه من المهم فى الفترة القادمة للمؤشر عدم كسر مستوى الدعم الحالى، عند 19400 نقطة، لاستمرار الأداء العرضى المائل للصعود.
وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أصبح لديه الزخم والقدرة على تخطى منطقة 3750 نقطة فى الجلسات القادمة، بدعم انتقال السيولة للأسهم المكونة له خلال الجلسات الأخيرة.
اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 59.8 مليون جنيه،و12.7 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.1% و3.9%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو72.5مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.1%.
نفذ الأفراد 76.9% من التعاملات، متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، و7.9 مليون جنيه، والأجانب الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 13.2 مليون جنيه.
اقتنصت المؤسسات 23.1% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه على الترتيب.
كتبت – إشراق صلاح الدين
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