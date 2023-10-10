محللون: البورصة تتجه لأداء عرضى مائل للصعود خلال الجلسات القادمة





توقع متعاملون بالبورصة استمرار مؤشرات البورصة المصرية فى إتجاه عرضى مائل للصعود، بعد التماسك أعلى مستويات الدعم، واقتراب انتهاء الحركة التصحيحية والتى بدأت قبل الأحداث السياسية والاقتصادية الحالية، مع اشتعال الصراع الإقليمى بعدة دول مجاورة.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات أمس الأثنين، حيث ارتفع EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 19409 نقطة، متأثرا بارتفاع سهم البنك التجارى الدولى الأكبر من حيث الوزن النسبى بالمؤشر بنسبة 1.37%.

وسجل مؤشر EGX70EWI ارتفاعا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3611 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% إلى مستوى 5369 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped استقرارا بدون تغيير عند مستوى 23178 نقطة.

توقع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن يشهد السوق حالة استقرار مع ترقب تطورات الأحداث الجيوسياسية فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جلسات الأسبوع الجارى ستشهد تحسنًا للأوضاع فى حالة عدم تجدد الأخبار السلبية، على أن يكون أداء السوق فى إطار إتجاه عرضى صاعد.

ذكر أن الصعود الطفيف مع حجم تداولات يقارب المليار جنيه، يعد طبيعى بعد الأحداث السياسية بالشرق الأوسط منذ بداية الأسبوع الجارى.

فريج: استقرار المؤشر الرئيسى أعلى 19400 نقطة يدفع استمرار التفاؤل

نصح عبد الفتاح المستثمرين بالانتظار والتمسك بالأسهم ذات الأداء الإيجابى، وعدم إتخاذ قرارات البيع بشكل متسرع حيث سيؤدى ذلك لتآكل المحافظ الاستثمارية.

وشهد السوق أمس قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال تداول 448 مليون سهم، بتنفيذ 53.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 203 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 87 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“فوديكو” بنسبة 19.6%، وسهم“المهندس للتأمين” بنسبة 9.9%.

وتراجعت أسعار 40 سهمًا، وكان أكثر الأسهم هبوطًا سهم“جراند انفستمنت” 17.8% وسهم“اودن للاستثمارات” بنحو 3.4%، فيما لم تتغير أسعار 76 سهمًا وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.

توقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى بأداء عرضى حتى نهاية الشهر الجارى، إذا استمر الحجم الضعيف للتداولات.

أضاف أنه من المهم فى الفترة القادمة للمؤشر عدم كسر مستوى الدعم الحالى، عند 19400 نقطة، لاستمرار الأداء العرضى المائل للصعود.

وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أصبح لديه الزخم والقدرة على تخطى منطقة 3750 نقطة فى الجلسات القادمة، بدعم انتقال السيولة للأسهم المكونة له خلال الجلسات الأخيرة.

اتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 59.8 مليون جنيه،و12.7 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.1% و3.9%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو72.5مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.1%.

نفذ الأفراد 76.9% من التعاملات، متجهين جميعهم نحو البيع، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، و7.9 مليون جنيه، والأجانب الذين سجلوا صافى بيع بقيمة 13.2 مليون جنيه.

اقتنصت المؤسسات 23.1% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه على الترتيب.





كتبت – إشراق صلاح الدين