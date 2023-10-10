كيف تأثرت أسواق المال حول العالم بتوترات الشرق الأوسط؟؟





شنت حركة حماس، السبت الماضي، أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود، مما أثر على أسهم الشركات العالمية، بما فيها شركات صناعة الرقائق ومقدمي البرمجيات، و أعرب المستثمرون عن قلقهم من احتمالية تصاعد الصراع.

أثار هذا الهجوم مخاوف جديدة بشأن المخاطر الجيوسياسية، في حين كانت أسواق المال العالمية تتصارع بالفعل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

كما ارتفعت أسعار البترول ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.



عن ذلك، قال مدير الصندوق في شركة“ستريتس إنفيستمنت هولدينجز”، مانيش بهارجافا، إن“الهجوم على إسرائيل يمكن أن يزيد من تقلبات الأسواق ويجعل المستثمرين أكثر عزوفًا عن المخاطرة على المدى القريب”.

وأضاف بهارجافا:“إذا اندلعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعطل إنتاج البترول أو شهد عمليات نقل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير”.

في الوقت نفسه، لم تشهد مؤشرات الأسهم الإقليمية الواسعة في آسيا وأوروبا تغيرًا يذكر.

كما أغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان للعطلة، فيما أوقف الإعصار“كوينو” عملية التداول في هونج كونج.



إليك بعض المؤشرات الهامة التي يمكن مراقبة تأثرها بالصراع بين قوات حماس والجيش الإسرائيلي:





آفاق الاقتصاد العالمي



ربما يكون اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط سببًا في معاناة محافظي البنوك المركزية من اتجاهات تضخمية جديدة، بجانب توجيه ضربة للثقة الاقتصادية في وقت كانوا يأملون فيه احتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.

ربما يستغرق هذا التأثير بعض الوقت حتى يصبح واضحًا، وسيعتمد على مدة استمرار الصراع ومدى حدته، وما إذا كان سينتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة.

قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستينز، إنه“من السابق لأوانه تحديد” ما هي التداعيات، بالرغم من أن أسواق البترول والأسهم شهدت تداعيات فورية.

لكن الحرب لديها القدرة على الأقل على إضافة مجموعة من القوى لا يمكن التنبؤ بها إلى الاقتصاد العالمي الذي كان يتباطأ بالفعل، وإلى الأسواق الأمريكية التي لا تزال تتكيف مع احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما توقعه العديد من المستثمرين.

بالنسبة للبنوك المركزية، هذا الصراع يشكل معضلة حول ما إذا كان من المحتمل أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، فالمنطقة ليست موطنًا لكبار منتجي البترول مثل إيران والسعودية فحسب، بل أيضًا لممرات الشحن الرئيسية عبر خليج السويس، أو يوجه ضربة للثقة التي تؤدي إلى تعثر الاقتصاد.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة باعتباره خطرًا محتملاً على توقعاتهم لتخفيف التضخم تدريجيًا، وقالوا إنهم يشعرون أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب على الأرجح الركود وسط غياب نوع من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.





البترول

رغم أن إسرائيل ليست منتجًا كبيرًا للبترول، لكن بقية المنطقة كذلك، بالتالي فإن الصراع يدفع أسعار البترول والأسهم المرتبطة به إلى الارتفاع.

لقد ارتفعت أسعار البترول بأكثر من 2% يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس مخاوف من صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، حسب ما نقلته وكالة أنباء“رويترز”.

وبحلول الساعة 8:59 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 2.28 دولار، أي ما يعادل 2.7%، إلى 86.86 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.23 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.44 دولار أو ما يقرب من 3%، وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

جاء الارتفاع في أسعار البترول كانعكاس للاتجاه الهبوطي المسجل خلال الأسبوع الماضي، والذي كان أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، حيث انخفض خام برنت بنحو 11%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% حيث أدت توقعات الاقتصاد الكلي القاتمة إلى تكثيف المخاوف بشأن الطلب العالمي.



عن ذلك، قال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة وساطة البترول“بي في إم”، إن التوازن الأساسي بين العرض والطلب لم يتأثر، لكن“أي ارتفاع في مستوى التوترات في الشرق الأوسط يؤدي عادة إلى زيادة أسعار البترول، والأمر لن يختلف هذه المرة”.

كما طرح محللو“سيتي جروب” سؤالاً مفاده“إلى متى سيستمر هذا الارتفاع في أسعار البترول؟”.





إيران

ثمة أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستتورط في هذا الصراع، فقد قال محلل الطاقة شاول كافونيك“إذا حاصر الصراع إيران، فإن ما يصل إلى 3% من إمدادات البترول العالمية ستتعرض للخطر.. وإذا أصبح الصراع أوسع نطاقًا وأثر في النهاية على العبور عبر مضيق هرمز، فقد يصبح نحو 20% من إمدادات البترول العالمية رهينة”.





الذهب ملاذ آمن

ارتفع الذهب بما يصل إلى 1.2% ،يوم الاثنين ، وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن، ومعاستعداد أسواق المال لمواجهة رياحًا معاكسة وتقلبات ناجمة عن تصاعد التوترات في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

تعليقًا على الأمر، قال المحلل لدى شركة أبحاث السوق“فات بروفيتس”، ديفيد لينوكس، إن الهجوم المفاجئ على إسرائيل عزز أسعار الذهب بنسبة صغيرة، لكن المكاسب الأكبر لن تتحقق إلا إذا كان هناك تصعيد أكبر بكثير في كافة أنحاء المنطقة.

بدأ الذهب في الارتفاع الجمعة الماضية بعد أن اقترب من أدنى مستوى له منذ مارس خلال الأسبوع الماضي، عندما تأثر بأقوال تفيد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية متشددة.

انقلب مديرو صناديق التحوط الذين يتداولون العقود الآجلة لبورصة كومكس نحو تحقيق عمليات بيع صافية لأول مرة منذ 11 شهرًا، بينما واصل المستثمرون في الصناديق المتداولة في البورصة بيع المعدن النفيس.

كذلك، قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى شركة“فيليب نوفا بي تي إي”، إن الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة في إسرائيل أثارت حالة من الذعر في الطلب على شراء الذهب باعتباره ملاذ آمن.

وأوضحت أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي لا يزالان يتخذان“مسارًا تصاعديًا على خلفية مرونة الاقتصاد الأمريكي وسيستمران في الحد من الاتجاه الصعودي في السبائك المقومة بالدولار والتي لا تحقق أي عوائد”.





التكنولوجيا

تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات، مثل“إنفيديا” و“أبلايد ماتيريالز”، أثناء عمليات تداول ما قبل السوق وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل على خطط“إنتل”.

وربما تتأثر شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة“سامسونج إلكترونيكس” أيضًا عند استئناف التداول.

وافقت شركة“إنتل” في يونيو على تشييد مصنع جديد في إسرائيل، كجزء من حملة الشركة ونظيراتها لتنويع مصادر إنتاجها، وقدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيمة الصفقة آنذاك بنحو 25 مليار دولار.

كذلك، سيتم التركيز على شركة“داتا دوج” وأسهم الأمن السيبراني الأخرى نظرًا للتأثير المحتمل على شركة“شيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز”، ومقرها تل أبيب، حيث انخفض سهم الشركة المُدرج في الولايات المتحدة بنسبة 4.4% في تداولات ما قبل السوق.

وتراجعت أسهم مصدري البرمجيات الهنود الذين يملكون عمليات في إسرائيل، بما في ذلك شركة“إنفوسيس” و“تيك ماهيندرا” و“ويبرو”، بأقل من 0.5%.





الشيكل الإسرائيلي

أعلن البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين، اعتزامه بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية في السوق المفتوحة، وهي أول عملية بيع للنقد الأجنبي على الإطلاق يطلقها البنك المركزي، وذلك للحفاظ على استقرار عملة الشيكل الإسرائيلي خلال فترة الصراع مع القوات الفلسطينية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه الشيكل بنسبة 2.2% مقابل الدولار إلى 3.924، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016، بعد إعلان القصف على إسرائيل ثم استقر.

وقال البنك المركزي الإسرائيلي في بيان:“سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق”.

كان الشيكل عند مستويات منخفضة بالفعل، حيث انخفض بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة والتي قلصت بشكل حاد الاستثمار الأجنبي.





إغلاق حقل غاز رئيسي تابع لـ”شيفرون”

أمرت إسرائيل بإغلاق حقل غاز رئيسي تديره شركة“شيفرون” وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بعد اندلاع أعمال العنف في نهاية الأسبوع.

قالت“شيفرون” في بيان عبر البريد الإلكتروني:“سلامة موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها والبيئة ومنشآتنا هي أولويتنا القصوى”، موضحة أنها لا تزال تزود العملاء في إسرائيل والمنطقة من مشروع كبير آخر يسمى ليفياثان.



