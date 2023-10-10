أوبك : نتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا عام 2045

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا خلال عام 2045.
وقالت أوىك – خلال إطلاق المنظمة تقريرها السنوي لتوقعات النفط (WOO 2023) – ان هذا التقرير الاحصائي السنوي الذي نشر لأول مرة عام 2007 يقدم مراجعة تفصيلية وتقييما للآفاق المتوسطة وطويلة الاجل للنفط والطاقة العالمية حتى عام 2045.
وأضافت أن الطبعة ال17 من المنشور الرئيسي تركزت على التطورات الاخيرة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد لاسيما بالديناميكيات المتغيرة حول سياسات صافي الصفر حيث يتساءل العديد من السكان عن الأهداف والفوائد ويعيد صناع السياسات تقييم نهجهم تجاه مسارات تحول الطاقة والتكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها ونشرها.
كما أكد التقرير الحاجة إلى توفير خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص الذين ما زالوا محرومين منها.
من جانبه قال الامين العام ل(أوبك) هيثم الغيص إن التقرير يوفر نظرة مستقبلية للبيانات والحقائق مؤكدا ضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة وجميع التقنيات ذات الصلة“لمعالجة جميع التحديات التي تواجهنا مع اعتبار استقرار سوق الطاقة حجر الزاوية للاستثمارات الضخمة المطلوبة.
واعتبر ان اطلاق التقرير يمثل تتويجا لعدة شهور من العمل الدؤوب داعيا الى النظر الى التقرير كأداة مرجعية ثاقبة تؤكد التزام منظمة (أوبك) بالحوار وتبادل المعرفة وشفافية البيانات.
أ ش أ
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