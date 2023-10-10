أوبك : نتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا عام 2045

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاثنين ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا خلال عام 2045.

وقالت أوىك – خلال إطلاق المنظمة تقريرها السنوي لتوقعات النفط (WOO 2023) – ان هذا التقرير الاحصائي السنوي الذي نشر لأول مرة عام 2007 يقدم مراجعة تفصيلية وتقييما للآفاق المتوسطة وطويلة الاجل للنفط والطاقة العالمية حتى عام 2045.

وأضافت أن الطبعة ال17 من المنشور الرئيسي تركزت على التطورات الاخيرة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد لاسيما بالديناميكيات المتغيرة حول سياسات صافي الصفر حيث يتساءل العديد من السكان عن الأهداف والفوائد ويعيد صناع السياسات تقييم نهجهم تجاه مسارات تحول الطاقة والتكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها ونشرها.

كما أكد التقرير الحاجة إلى توفير خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص الذين ما زالوا محرومين منها.

من جانبه قال الامين العام ل(أوبك) هيثم الغيص إن التقرير يوفر نظرة مستقبلية للبيانات والحقائق مؤكدا ضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة وجميع التقنيات ذات الصلة“لمعالجة جميع التحديات التي تواجهنا مع اعتبار استقرار سوق الطاقة حجر الزاوية للاستثمارات الضخمة المطلوبة.

واعتبر ان اطلاق التقرير يمثل تتويجا لعدة شهور من العمل الدؤوب داعيا الى النظر الى التقرير كأداة مرجعية ثاقبة تؤكد التزام منظمة (أوبك) بالحوار وتبادل المعرفة وشفافية البيانات.





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