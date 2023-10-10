بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعا ملحوظا فى مؤشراتها عند الاغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع التراجع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,53%، منتقلا إلى 12.294,36 نقطة.
كما انخفض مؤشر MASI.20′′“، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,93 % إلى 991,5 نقطة.
بدوره تراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,63 %، مستقرا بذلك عند 910,55 نقطة.
من جهته، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,23 % إلى 1.018,28 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0,56% إلى 11.305,85 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0,75 % إلى 10.278,79 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 99,68 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 629,26 مليار درهم.
أ ش أ
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