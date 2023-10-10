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بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعا ملحوظا فى مؤشراتها عند الاغلاق

10/10/2023 8:54:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع التراجع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,53%، منتقلا إلى 12.294,36 نقطة.

كما انخفض مؤشر MASI.20′′“، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,93 % إلى 991,5 نقطة.

بدوره تراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,63 %، مستقرا بذلك عند 910,55 نقطة.

من جهته، حقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,23 % إلى 1.018,28 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0,56% إلى 11.305,85 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0,75 % إلى 10.278,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 99,68 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 629,26 مليار درهم.


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