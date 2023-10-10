الإحصاء: 23.2% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري يوليو الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيـمة العجز في الميزان التجاري لتصل إلى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبة انخفاض قدرها 23.2%.
وأوضح بيان الجهاز، اليوم الاثنين، أن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبة 10.9% لتسجل 3.10 مليار دولار خلال شهـر يوليو الماضي مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجـع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهــمها (أسمدة بنسبة 37.0%، منتجات البترول بنسبة 70.7%، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8%، أثاث بنسبة 46.7%).
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو الماضي مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 6.1%، ملابس جاهزة بنسبة 4.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4%).
وأفادت بيانات الجهاز بانخفاض قيمـة الواردات بنسبة 17.3% حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـــلال شهــر يوليـو 2023 مقابـل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 16.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0%).
وكشفت البيانات ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، قمح بنسبة 154.2%، سيارات ركوب بنسبـة 137.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6%).
أ ش أ
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