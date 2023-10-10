الإحصاء: 23.2% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري يوليو الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيـمة العجز في الميزان التجاري لتصل إلى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبة انخفاض قدرها 23.2%.

وأوضح بيان الجهاز، اليوم الاثنين، أن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبة 10.9% لتسجل 3.10 مليار دولار خلال شهـر يوليو الماضي مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجـع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهــمها (أسمدة بنسبة 37.0%، منتجات البترول بنسبة 70.7%، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8%، أثاث بنسبة 46.7%).

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو الماضي مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 6.1%، ملابس جاهزة بنسبة 4.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4%).

وأفادت بيانات الجهاز بانخفاض قيمـة الواردات بنسبة 17.3% حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـــلال شهــر يوليـو 2023 مقابـل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 16.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0%).

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، قمح بنسبة 154.2%، سيارات ركوب بنسبـة 137.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6%).

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