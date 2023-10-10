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65 جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

10/10/2023 8:54:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بنحو 65 جنيها، خلال تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية عالميا بنحو 18 دولارًا فى الأيام الماضية، ما دفع السوق المحلية لتحذو حذوها.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2240 جنيها للشراء، مقابل 2175 مع بداية تعاملات أمس.

أضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 24 سجلت نحو 2560 جنيها للجرام، مقابل 2486 جنيها، وعيار 18 بنحو 1920 جنيها، مقابل 1869 جنيها.

أوضح أن الجنيه الذهب سجل نحو 18304 جنيها، مقابل 17888 جنيه خلال بداية تعاملات أمس.

أشار إلى أن سعر الأوقية عالميًا ارتفع بنحو 18 دولار، وسجلت نحو 1850 دولارًا، مقابل 1832 دولارًا.

وأشار مصدر بالصاغة إلى أن دولار الصاغة ارتفع وسجل نحو 43.04 جنيها مقابل 42.30 جنيها، وسجل الموازى نحو 40.50 جنيها، مقابل 40.20 جنيهًا.

توقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها بسبب الأحداث والتوترات العالمية وعدم الاستقرار فى المنطقى، بجانب مواصلة أسعار الأوقية للصعود.

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