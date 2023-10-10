65 جنيها ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 65 جنيها، خلال تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية عالميا بنحو 18 دولارًا فى الأيام الماضية، ما دفع السوق المحلية لتحذو حذوها.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب عيار 21 سجلت نحو 2240 جنيها للشراء، مقابل 2175 مع بداية تعاملات أمس.
أضاف نجيب لـ”البورصة”، أن أسعار الذهب عيار 24 سجلت نحو 2560 جنيها للجرام، مقابل 2486 جنيها، وعيار 18 بنحو 1920 جنيها، مقابل 1869 جنيها.
أوضح أن الجنيه الذهب سجل نحو 18304 جنيها، مقابل 17888 جنيه خلال بداية تعاملات أمس.
أشار إلى أن سعر الأوقية عالميًا ارتفع بنحو 18 دولار، وسجلت نحو 1850 دولارًا، مقابل 1832 دولارًا.
وأشار مصدر بالصاغة إلى أن دولار الصاغة ارتفع وسجل نحو 43.04 جنيها مقابل 42.30 جنيها، وسجل الموازى نحو 40.50 جنيها، مقابل 40.20 جنيهًا.
توقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها بسبب الأحداث والتوترات العالمية وعدم الاستقرار فى المنطقى، بجانب مواصلة أسعار الأوقية للصعود.
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