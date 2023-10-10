رئيس الوزراء: التضخم ظاهرة عالمية ونتابع أسعار السلع على مدار الساعة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن التضخم هو ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع أسعار السلع على مدار الساعة.

وقال مدبولي – في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين – إن أهم قضية للحكومة على مدار الفترة السابقة كان موضوع التضخم ومجابهته وهو ما يشغل المواطن المصري.

وأضاف أننا نتابع على مدار الساعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى الظروف والأزمات العالمية، حيث أنه يوميا هناك جديد في الأزمات الكبيرة التي تحدث على مستوى العالم وتداعياتها على كل شيء، مؤكدا أن التضخم ظاهرة عالمية وكل الدول تكتوي بنار التضخم، وكل دولة تحاول أن تلتمس طريقها للتعامل مع هذه الظاهرة.

وقا إنه يتم عمل اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة، واتحاد الغرف التجارية، وكان الهدف على المدى القصير هو كيفية التحكم في موضوع التضخم، أما الهدف على المدى المتوسط والطويل كيفية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات ودعم الصناعة.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة في هذا الموضوع وتم عرضها في مؤتمر“حكاية وطن”، مؤكدا أن الفترة الأخيرة كان كل العمل يتركز على كيفية السيطرة على الزيادة في الأسعار خصوصا أسعار المنتجات الغذائية.

ونوه مدبولي بأن الهدف كان استهداف مجموعة السلع الرئيسية وعمل خفض حقيقي في الأسعار يلمسه المواطن المصري، موضحا أنه كان هناك مداولات وتم عرض المبررات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكان أبرزها ندرة المعروض وعدم توافر العرض الكافي من السلع سواء في صورة مواد خام أو مستلزمات إنتاج، لافتا إلى أنه كان هناك طلب بأن يتم إتاحة و توفير العملة الصعبة للسلع للعمل على زيادة المعروض وبالتالي تخفيض السعر.

وأشار إلى أنه بحث مع وزيري المالية والنقل موضوع الغرامات والأرضيات التي تُفرض على الشحنات القادمة في الموانئ، مضيفا أننا وضعنا آلية تم التوافق عليها بالاتفاق مع رجال القطاع الخاص والصناعة بحيث تُيسر لهم الإجراءات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تم التوافق على انخفاض أسعار السبع سلع الرئيسية هي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط الخاص بالطعام والأرز بنسبة بين 15-25% ابتداء من السبت المقبل، مبينا أن هناك عددا من السلع بدأت عملية التخفيض لها منذ أمس.

وشدد على أنه سيتم كتابة سعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، كما أن هناك مساحة أخرى للانخفاض عن هذا الرقم.

وقال رئيس الوزراء إنه تم التوافق بالإضافة إلى ذلك مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، مضيفا أننا تفاوضنا مع ممثلي القطاع الخاص للتوافق على كل الآليات المطلوبة من الدولة، حيث بدأنا هذه الإجراءات، وسنتخذ قرارات سيطرحها وزير المالية وسيتم التوقيع عليها فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر؛ لضمان انخفاض الأسعار والذي يعقبه استقرار في أسعار هذه المنتجات وليس الانخفاض مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة.

وشدد على أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة الموقف الخاص باستقرار الأسعار وحل أية مشكلة تواجههم ، قائلا”لأن كل ما يهمنا انخفاض الأسعار واستقرارها”.

وأردف“وهناك توافق أيضا في الدخول تدريجيا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري وسنعلن عنها تباعا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف”، مؤكدا أن أكبر تحد يشغل الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط هو السيطرة على التضخم.