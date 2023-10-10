رئيس الوزراء: خفض أسعار 7 سلع حتى 25% بدءا من السبت المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بعد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25% بحد أقصى، اعتبارا من يوم السبت القادم ، منها الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر والزيت، والأرز، مشددا على أنه سيتم كتابة الأسعار على المنتجات وأيضا خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين، بحضور وزراء التموين والمالية والزراعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الصناعة وكيل اتحاد الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن والبيض.
وأضاف أن أهم قضية والشغل الشاغل للحكومة هو مواجهته موضوع التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار خاصة المواد الغذائية، وهو الملف الذي يواجه غالبية دول العالم وتداعياتها على كل شيء كظاهرة عالمية.
وأوضح أن الشغل الشاغل مع اتحاد الغرف هو استهداف السلع الأساسية وتحقيق خفض حقيقي للسلع الرئيسية، موضحا أن جزء من المشكلة كان ندرة المعروض والمواد الخام ما يؤدي زيادة الأسعار، وهو ما تم على إثره عقد اجتماعات مع الجهات المعنية وتم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25%.
ولفت إلى أن الدولة بدأت إجراءات سيتم التوقيع عليها وسيعرضها وزير المالية وسيتم توقيعها من رئاسة الوزراء لتخفيض وتعليق عدد من الرسوم ومستلزمات الإنتاج لمدة ستة أشهر لضمان انخفاض الأسعار.
أ ش أ
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