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رئيس الوزراء: خفض أسعار 7 سلع حتى 25% بدءا من السبت المقبل

10/10/2023 8:54:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بعد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25% بحد أقصى، اعتبارا من يوم السبت القادم ، منها الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر والزيت، والأرز، مشددا على أنه سيتم كتابة الأسعار على المنتجات وأيضا خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين، بحضور وزراء التموين والمالية والزراعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الصناعة وكيل اتحاد الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن والبيض.

وأضاف أن أهم قضية والشغل الشاغل للحكومة هو مواجهته موضوع التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار خاصة المواد الغذائية، وهو الملف الذي يواجه غالبية دول العالم وتداعياتها على كل شيء كظاهرة عالمية.

وأوضح أن الشغل الشاغل مع اتحاد الغرف هو استهداف السلع الأساسية وتحقيق خفض حقيقي للسلع الرئيسية، موضحا أن جزء من المشكلة كان ندرة المعروض والمواد الخام ما يؤدي زيادة الأسعار، وهو ما تم على إثره عقد اجتماعات مع الجهات المعنية وتم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25%.

ولفت إلى أن الدولة بدأت إجراءات سيتم التوقيع عليها وسيعرضها وزير المالية وسيتم توقيعها من رئاسة الوزراء لتخفيض وتعليق عدد من الرسوم ومستلزمات الإنتاج لمدة ستة أشهر لضمان انخفاض الأسعار.

أ ش أ

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