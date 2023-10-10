الاصدقاء لمنتجات الألبان تعتزم افتتاح مصنع جديد باستثمارات 150 مليون جنيه

تعتزم شركة الاصدقاء لمنتجات الألبان افتتاح مصنع جديد فى 2025 باستثمارات مبدئية 150 مليون جنيه بهدف التوسع فى صادراتها وفتح أسواق جديدة

قال على برناق رئيس مجلس إدارة الشركة إن المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر الجديدة على مساحة 5 آلاف متر بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميا، مشيرًا إلى أن الهدف من المصنع التوسع فى صادرات الشركة.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركة لديها مصنع فى الوقت الحالى فى السادس من أكتوبر بطاقة انتاجية 10 أطنان من الجبن يوميًا و5 أطنان من الزبادى واللبن المبستر والحلويات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة تنتج نحو 180 منتجا من منتجات الألبان جميعها تعتمد على اللبن الجاموسى الطبيعى.

بدأت شركة الأصدقاء عملها فى عام 1950 بمزرعة تسمين ماشية ثم بدأت فى التوسع بمركز لتجميع الألبان ومصنع للجبن.

أوضح برناق أن الشركة تعتمد على مركز تجميع الألبان التابع لها بمحافظة القليوبية لتوفير اللبن اللازم لعملية التصنيع بطاقة 40 طنا يوميًا وتعتزم الشركة مضاعفة الطاقة الإنتاجية له خلال العام المقبل.

تابع ان الشركة تلقت عروضا تصديرية للسودان وتعاقدت بالفعل على تصدير كميات تتراوح بين 40 و50 طنا شهريا خلال العام الحالى أملا ان تكون هذه البداية لدخول أسواق أخرى خلال العام المقبل

ذكر أن الشركة لديها نحو 17 منفذا بيعيا لمنتجات الشركة فى الوقت الحالى بمحافظة الجيزة ومن المستهدف افتتاح 25 فرعًا العام المقبل بمحافظة القاهرة باستثمارات 50 مليون جنيه وستكون البداية بخمسة أفرع فى التجمع الخامس كما تستهدف الشركة دخول محافظات أخرى على مراحل متتالية.

أشار برناق إلى أن الشركة اعتمدت على المنتج المحلى كبديل للمستورد مع تفاقم ازمة الدولار وارتفاع اسعار الاعلاف وتكلفة الإنتاج، موضحا أن المنتج المحلى قادر على منافسة نظيره المستورد وبنفس الجودة وبسعر أقل.

أضاف أنه بجانب المنافذ البيعية التابعة للشركة يتم طرح منتجات الشركة المختلفة فى العديد من السلاسل التجارية المعروفة.