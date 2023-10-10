الاصدقاء لمنتجات الألبان تعتزم افتتاح مصنع جديد باستثمارات 150 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) برناق: تعاقدنا على تصدير 50 طنا شهريا من المنتجات للسودان
تعتزم شركة الاصدقاء لمنتجات الألبان افتتاح مصنع جديد فى 2025 باستثمارات مبدئية 150 مليون جنيه بهدف التوسع فى صادراتها وفتح أسواق جديدة
قال على برناق رئيس مجلس إدارة الشركة إن المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر الجديدة على مساحة 5 آلاف متر بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميا، مشيرًا إلى أن الهدف من المصنع التوسع فى صادرات الشركة.
أضاف لـ“البورصة” أن الشركة لديها مصنع فى الوقت الحالى فى السادس من أكتوبر بطاقة انتاجية 10 أطنان من الجبن يوميًا و5 أطنان من الزبادى واللبن المبستر والحلويات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة تنتج نحو 180 منتجا من منتجات الألبان جميعها تعتمد على اللبن الجاموسى الطبيعى.
بدأت شركة الأصدقاء عملها فى عام 1950 بمزرعة تسمين ماشية ثم بدأت فى التوسع بمركز لتجميع الألبان ومصنع للجبن.
أوضح برناق أن الشركة تعتمد على مركز تجميع الألبان التابع لها بمحافظة القليوبية لتوفير اللبن اللازم لعملية التصنيع بطاقة 40 طنا يوميًا وتعتزم الشركة مضاعفة الطاقة الإنتاجية له خلال العام المقبل.
تابع ان الشركة تلقت عروضا تصديرية للسودان وتعاقدت بالفعل على تصدير كميات تتراوح بين 40 و50 طنا شهريا خلال العام الحالى أملا ان تكون هذه البداية لدخول أسواق أخرى خلال العام المقبل
ذكر أن الشركة لديها نحو 17 منفذا بيعيا لمنتجات الشركة فى الوقت الحالى بمحافظة الجيزة ومن المستهدف افتتاح 25 فرعًا العام المقبل بمحافظة القاهرة باستثمارات 50 مليون جنيه وستكون البداية بخمسة أفرع فى التجمع الخامس كما تستهدف الشركة دخول محافظات أخرى على مراحل متتالية.
أشار برناق إلى أن الشركة اعتمدت على المنتج المحلى كبديل للمستورد مع تفاقم ازمة الدولار وارتفاع اسعار الاعلاف وتكلفة الإنتاج، موضحا أن المنتج المحلى قادر على منافسة نظيره المستورد وبنفس الجودة وبسعر أقل.
أضاف أنه بجانب المنافذ البيعية التابعة للشركة يتم طرح منتجات الشركة المختلفة فى العديد من السلاسل التجارية المعروفة.
MENAFN10102023000202011048ID1107220108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.