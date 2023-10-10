ميد تقسيط تعتزم رفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه - جريدة البورصة

تعتزم شركة“ميد تقسيط” التابعة لميد بنك زيادة رأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه مع بداية العام المقبل، ليصل إلى 150 مليون جنيه، بحسب ما قاله سامح منتصر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”.

أضاف على هامش مؤتمر صحفى أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه من 3 بنوك، هي ميد بنك والبنك الأهلى وبنك التنمية الصناعية.

وكشف أنه يجرى حاليا التفاوض مع بنوك أخرى للحصول على تمويلات جديدة تتناسب مع الخطة التوسعية للشركة، إذ تعتزم الشركة الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 10 و15% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وذكر أن الشركة تستهدف الوصول بحجم التسهيلات الائتمانية إلى 250 مليونا بنهاية 2023.

وأشار إلى أن عدد العملاء الذين تم تنشيطهم خلال النصف الأول من العام الجارى، وصل إلى 16 ألف عميل، وحصل نحو 12 ألف عميل على تسهيلات ائتمانية خلال تلك الفترة، فيما قام نحو 100 ألف عميل بتحميل تطبيق“ميد تقسيط”.

وقال هانى عبد الوهات المدير التجارى للشركة، إنه يتم منح العميل الذى يمتلك حسابات بنكية حد ائتمانى لحظى يصل إلى 150 ألف جنيه لتقسيط منتجات استهلاكية، بينما العملاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، يبلغ الحد الأقصى المتاح لهم نحو 40 ألف جنيه.

وتطرق إلى أن تمويلات قطاعات تجهيز البيوت والسيارات، تتراوح التسهيلات الائتمانية لها بين 750 ألفا إلى مليون جنيه، ولكن هذه القطاعات تتطلب الحصول على الموافقة وتحتاج وقتًا أطول، وتتطلب الإفصاح عن بعض الأوراق الرسمية.

وذكر أن متوسط سعر الفائدة يبلغ نحو 30%، ولكنها متغيرة حسب تصنيف العميل المنتج المراد تقسيطه.

وأضاف أن عدد العملاء في السوق التمويلات الاستهلاكية سواء المتعاملين مع شركات التقسيط أو البنوك لا يتجاوز 3% من السوق، ما يعنى أنه مازال توجد به فرص نمو قوية.

وأوضح أن هناك اتجاها للبنوك لإنشاء شركات تمويل استهلاكى، حتى تتمكن من التعامل مع العملاء باختلاف أنواعها لأن هناك فئات لا تقبلها البنوك لاتباعها قواعد أكثر صرامة.

وقال عبد الوهاب، إن عدد التجار الذين تتعاون معهم الشركة سيصلون إلى 300 تاجر بنهاية العام الجارى، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى نحو 700 تاجر بنهاية 2024، من خلال التوسع الجغرافى.