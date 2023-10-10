ميد تقسيط تعتزم رفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > وتستهدف الاستحواذ على حصة 15% خلال 3 سنوات
تعتزم شركة“ميد تقسيط” التابعة لميد بنك زيادة رأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه مع بداية العام المقبل، ليصل إلى 150 مليون جنيه، بحسب ما قاله سامح منتصر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”.
أضاف على هامش مؤتمر صحفى أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه من 3 بنوك، هي ميد بنك والبنك الأهلى وبنك التنمية الصناعية.
وكشف أنه يجرى حاليا التفاوض مع بنوك أخرى للحصول على تمويلات جديدة تتناسب مع الخطة التوسعية للشركة، إذ تعتزم الشركة الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 10 و15% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وذكر أن الشركة تستهدف الوصول بحجم التسهيلات الائتمانية إلى 250 مليونا بنهاية 2023.
وأشار إلى أن عدد العملاء الذين تم تنشيطهم خلال النصف الأول من العام الجارى، وصل إلى 16 ألف عميل، وحصل نحو 12 ألف عميل على تسهيلات ائتمانية خلال تلك الفترة، فيما قام نحو 100 ألف عميل بتحميل تطبيق“ميد تقسيط”.
وقال هانى عبد الوهات المدير التجارى للشركة، إنه يتم منح العميل الذى يمتلك حسابات بنكية حد ائتمانى لحظى يصل إلى 150 ألف جنيه لتقسيط منتجات استهلاكية، بينما العملاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، يبلغ الحد الأقصى المتاح لهم نحو 40 ألف جنيه.
وتطرق إلى أن تمويلات قطاعات تجهيز البيوت والسيارات، تتراوح التسهيلات الائتمانية لها بين 750 ألفا إلى مليون جنيه، ولكن هذه القطاعات تتطلب الحصول على الموافقة وتحتاج وقتًا أطول، وتتطلب الإفصاح عن بعض الأوراق الرسمية.
وذكر أن متوسط سعر الفائدة يبلغ نحو 30%، ولكنها متغيرة حسب تصنيف العميل المنتج المراد تقسيطه.
وأضاف أن عدد العملاء في السوق التمويلات الاستهلاكية سواء المتعاملين مع شركات التقسيط أو البنوك لا يتجاوز 3% من السوق، ما يعنى أنه مازال توجد به فرص نمو قوية.
وأوضح أن هناك اتجاها للبنوك لإنشاء شركات تمويل استهلاكى، حتى تتمكن من التعامل مع العملاء باختلاف أنواعها لأن هناك فئات لا تقبلها البنوك لاتباعها قواعد أكثر صرامة.
وقال عبد الوهاب، إن عدد التجار الذين تتعاون معهم الشركة سيصلون إلى 300 تاجر بنهاية العام الجارى، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى نحو 700 تاجر بنهاية 2024، من خلال التوسع الجغرافى.
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