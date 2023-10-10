ارتفاع أسعار الفائدة سلاح ذو حدين للقطاع المالى غير المصرفى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > أسطول: زيادة نشاط الإقراض والتشديد النقدى يدعم نمو القطاع
شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تباينًا فى الأداء المالى لشركاته خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
حققت بعض الشركات ارتفاعًا ملحوظًا فى أرباحها بينما انخفضت أرباح شركات أخرى بشكل واضح، ولكن بشكل عام كانت الغلبة للأداء الإيجابى فى قوائم الشركات، ونظرًا للدور المهم للقطاع فى الاقتصاد المصرى، تحاول الدولة مؤخرًا تعزيز التطوير والشمول المالى خاصة التوجه نحو التحول الرقمى وتنويع نوع الخدمات المقدمة من قبل القطاع.
تشير بحوث“أسطول لتداول الأوراق المالية” إلى وجود أداء عام جيد للقطاع بسبب عدة عوامل تكمن فى النمو الاقتصادى، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نشاط الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم والعمولات، ومن ناحية أخرى يواجه القطاع مجموعة من التحديات تتمثل أهمها فى ارتفاع التكاليف، وزيادة معدلات التضخم.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات القطاع المالى غير المصرفى تواجه ضغوطًا من عدة جهات، حيث إن عملياتها متأثرة بشكل رئيسى بالاقتراض من البنوك حتى تستطيع بدورها أن تقدم قروضًا للعملاء للأفراد أو الشركات، لذلك فهى تعد وسيطًا بين البنوك والعملاء.
أشار إلى أنه نتيجة للارتفاع الحادث فى معدلات الفائدة فى الفترة الأخيرة، فإن هذه الشركات تواجه مشاكل فى ارتفاع تكلفة الخدمات، مما يدفعها لزيادة أسعار خدماتها لتحقيق الربحية، والذى قد يؤدى إلى انخفاض على الطلب على منتجاتها، حيث قد يتعثر بعض العملاء نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة.
أضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو قطاع واعد فى السوق المصرى، ولم تحصل الشركات الناشئة فيه على الزخم الذى تستحقه، فمازالت هناك فرص للنمو، لكن فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة يعانى من من الضغوط على هوامش الربحية.
تابع أن الأداء فى النصف الثانى من العام من المتوقع أن يكون مشابهًا للنصف الأول، ومن المحتمل أن تحدث يستمر رفع الفائدة، وبالتالى تستمر الضغوط على تلك الشركات. عربية أون لاين: ارتفاع تكلفة الخدمات أبرز تحد لاستدامة النمو
ورصدت“البورصة” نتائج أعمال شركات القطاع المالى غير المصرفى لتتصدر شركة” مجموعة اى فى جى القابضة” عبر تحقيق أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023 بارتفاع سنوى قدره 66.5% حيث كانت أرباحها 895 مليون جنيه، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة فى إيراداتها بنسبة 89%، لتصل إلى 7.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.98 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
واستطاعت مجموعة أخرى من الشركات أن تقفز بأرباحها بنسب كبيرة بالنصف الأول من العام الجارى، ومنها شركة“بى انفسمنتس القابضة”، إذ قفزت أرباحها بمعدل 8.16 مرة لتحقق 553 مليون جنيه مقابل 60.46 مليون جنيه فى الفترة المقابلة، نتيجة للارتفاع الكبير فى إيراداتها بمعدل 4.78 مرة، حيث بلغت 344.4 مليون جنيه بعد أن كانت 59.56 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.
استفادت الشركة من الارتفاع فى أسعار الفائدة، وحققت أرباحًا من فروق أسعار الصرف الأجنبية والتى وصلت إلى 584 مليون جنيه مقارنة بـ25.2 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.
بالإضافة إلى“القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية”، والتى ارتفعت أرباحها بمعدل 5.34 مرة لتبلغ 6.64 مليون جنيه، مقابل خسائر 1.53 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.
فيما حققت“اسباير كابيتال” زيادة بأرباحها بمعدل 3.5 مرة لتصل إلى 5.9 مليون جنيه، بعد أن كانت 1.32 فى النصف الأول من عام 2022، وذلك مع زيادة ملحوظة فى إيراداتها إذ بلغت 116 مليون جنيه مقابل 52.3 مليون جنيه نفس الفترة العام السابق.
وارتفعت أرباح“أودن للاستثمارات المالية” بمعدل 2.55 مرة لتتحول إلى ربح 7.83 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 5.05 مليون فى النصف الأول من 2022.
كما نمت أرباح“سى آى كابيتال” بنسبة 45% فى الشهور الستة الأولى من العام الجارى، مقارنة بالفترة المناظرة، إذ حققت أرباحًا بقيمة 532 مليون جنيه مقارنة بـ366.3 مليون جنيه.
شهدت كافة قطاعات الشركة حالة من الزخم فى تحقيق إيرادات، كان أهمها قطاع التأجير التمويلى، والذى ارتفعت إيراداته بمعدل 111%، ليمثل حول 56% من إجمالى إيرادات الشركة، وازدادت إيرادات قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر بنسبة 61%.
وارتفعت أرباح“كونتكت المالية القابضة” بنحو 20% إلى 322.3 مليون جنيه بعد أن كانت 268.55 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بالرغم من الارتفاع الكبير فى إيراداتها حيث وصلت إلى 571.88 مليون جنيه مقارنة ب394.6 مليون جنيه الفترة المناظرة، ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات الإدارية والعامبة بنسبة 34% وبلغت 417 مليون جنيه.
فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة خسائر بقيمة 145.89 مليون جنيه، فى الفترة المنتهية يونيو 2023، مقابل صافى خسارة مجمعة بلغت 105.59 مليون جنيه النصف الأول من 2022.
كتبت – مرام أشرف
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