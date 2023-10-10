ارتفاع أسعار الفائدة سلاح ذو حدين للقطاع المالى غير المصرفى - جريدة البورصة

شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تباينًا فى الأداء المالى لشركاته خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

حققت بعض الشركات ارتفاعًا ملحوظًا فى أرباحها بينما انخفضت أرباح شركات أخرى بشكل واضح، ولكن بشكل عام كانت الغلبة للأداء الإيجابى فى قوائم الشركات، ونظرًا للدور المهم للقطاع فى الاقتصاد المصرى، تحاول الدولة مؤخرًا تعزيز التطوير والشمول المالى خاصة التوجه نحو التحول الرقمى وتنويع نوع الخدمات المقدمة من قبل القطاع.

تشير بحوث“أسطول لتداول الأوراق المالية” إلى وجود أداء عام جيد للقطاع بسبب عدة عوامل تكمن فى النمو الاقتصادى، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نشاط الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم والعمولات، ومن ناحية أخرى يواجه القطاع مجموعة من التحديات تتمثل أهمها فى ارتفاع التكاليف، وزيادة معدلات التضخم.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركات القطاع المالى غير المصرفى تواجه ضغوطًا من عدة جهات، حيث إن عملياتها متأثرة بشكل رئيسى بالاقتراض من البنوك حتى تستطيع بدورها أن تقدم قروضًا للعملاء للأفراد أو الشركات، لذلك فهى تعد وسيطًا بين البنوك والعملاء.

أشار إلى أنه نتيجة للارتفاع الحادث فى معدلات الفائدة فى الفترة الأخيرة، فإن هذه الشركات تواجه مشاكل فى ارتفاع تكلفة الخدمات، مما يدفعها لزيادة أسعار خدماتها لتحقيق الربحية، والذى قد يؤدى إلى انخفاض على الطلب على منتجاتها، حيث قد يتعثر بعض العملاء نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة.

أضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو قطاع واعد فى السوق المصرى، ولم تحصل الشركات الناشئة فيه على الزخم الذى تستحقه، فمازالت هناك فرص للنمو، لكن فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة يعانى من من الضغوط على هوامش الربحية.

تابع أن الأداء فى النصف الثانى من العام من المتوقع أن يكون مشابهًا للنصف الأول، ومن المحتمل أن تحدث يستمر رفع الفائدة، وبالتالى تستمر الضغوط على تلك الشركات.

ورصدت“البورصة” نتائج أعمال شركات القطاع المالى غير المصرفى لتتصدر شركة” مجموعة اى فى جى القابضة” عبر تحقيق أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023 بارتفاع سنوى قدره 66.5% حيث كانت أرباحها 895 مليون جنيه، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة فى إيراداتها بنسبة 89%، لتصل إلى 7.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.98 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

واستطاعت مجموعة أخرى من الشركات أن تقفز بأرباحها بنسب كبيرة بالنصف الأول من العام الجارى، ومنها شركة“بى انفسمنتس القابضة”، إذ قفزت أرباحها بمعدل 8.16 مرة لتحقق 553 مليون جنيه مقابل 60.46 مليون جنيه فى الفترة المقابلة، نتيجة للارتفاع الكبير فى إيراداتها بمعدل 4.78 مرة، حيث بلغت 344.4 مليون جنيه بعد أن كانت 59.56 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.

استفادت الشركة من الارتفاع فى أسعار الفائدة، وحققت أرباحًا من فروق أسعار الصرف الأجنبية والتى وصلت إلى 584 مليون جنيه مقارنة بـ25.2 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.

بالإضافة إلى“القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية”، والتى ارتفعت أرباحها بمعدل 5.34 مرة لتبلغ 6.64 مليون جنيه، مقابل خسائر 1.53 مليون جنيه فى الفترة المناظرة.

فيما حققت“اسباير كابيتال” زيادة بأرباحها بمعدل 3.5 مرة لتصل إلى 5.9 مليون جنيه، بعد أن كانت 1.32 فى النصف الأول من عام 2022، وذلك مع زيادة ملحوظة فى إيراداتها إذ بلغت 116 مليون جنيه مقابل 52.3 مليون جنيه نفس الفترة العام السابق.

وارتفعت أرباح“أودن للاستثمارات المالية” بمعدل 2.55 مرة لتتحول إلى ربح 7.83 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 5.05 مليون فى النصف الأول من 2022.

كما نمت أرباح“سى آى كابيتال” بنسبة 45% فى الشهور الستة الأولى من العام الجارى، مقارنة بالفترة المناظرة، إذ حققت أرباحًا بقيمة 532 مليون جنيه مقارنة بـ366.3 مليون جنيه.

شهدت كافة قطاعات الشركة حالة من الزخم فى تحقيق إيرادات، كان أهمها قطاع التأجير التمويلى، والذى ارتفعت إيراداته بمعدل 111%، ليمثل حول 56% من إجمالى إيرادات الشركة، وازدادت إيرادات قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر بنسبة 61%.

وارتفعت أرباح“كونتكت المالية القابضة” بنحو 20% إلى 322.3 مليون جنيه بعد أن كانت 268.55 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بالرغم من الارتفاع الكبير فى إيراداتها حيث وصلت إلى 571.88 مليون جنيه مقارنة ب394.6 مليون جنيه الفترة المناظرة، ويرجع ذلك إلى زيادة المصروفات الإدارية والعامبة بنسبة 34% وبلغت 417 مليون جنيه.

فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة خسائر بقيمة 145.89 مليون جنيه، فى الفترة المنتهية يونيو 2023، مقابل صافى خسارة مجمعة بلغت 105.59 مليون جنيه النصف الأول من 2022.

كتبت – مرام أشرف