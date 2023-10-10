المصريين الأفارقة تستضيف منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بالتعاون مع الأفريقى للتنمية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع البنك الأفريقى للتنمية اليوم، منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بمشاركة البنك الإسلامى للتنمية والبنك الأهلى المصرى وأكثر من 25 شركة أدوية.

وأعرب الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تقديره للبنك الأفريقى للتنمية على اهتمامه البالغ بدعم المشروعات ذات البعد التنموى الحقيقى وأهمها قطاع الصناعة.

وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة فى مجال الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدر قيمة سوق الأدوية فى البلاد بأكثر من 56 مليار دولار، وتدر صادرات الأدوية 400 مليون دولار للاقتصاد، مما يشير إلى أهمية البلاد فى سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.

وأضاف أن المنتدى سيوفر منصة لاجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل بين الفاعلين الرئيسيين فى القطاع ومؤسسات التمويل.

وأوضح أن حجم الإنفاق العالمى على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار فى عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027.

وقالت الدكتورة غادة أبو زيد منسقة البرنامج الصناعى الرئيسية ببنك التنمية الأفريقى، إن المنتدى يهدف إلى استكشاف خيارات التمويل المطلوبة لمشروعات الصناعة الدوائية التحويلية فى مصر.

وأضافت أن المنتدى سيوفر لشركات الأدوية المصرية الفرصة لمعرفة المزيد عن خطة الأدوية للبنك الأفريقى للتنمية والعروض المالية، وفرص التمويل المشترك لدعم مصر.