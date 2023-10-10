المصريين الأفارقة تستضيف منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بالتعاون مع الأفريقى للتنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: المنتدى يهدف لتوفير فرص تمويل لشركات الأدوية المصرية فى إفريقيا
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع البنك الأفريقى للتنمية اليوم، منتدى الاستثمار فى صناعة الأدوية بمشاركة البنك الإسلامى للتنمية والبنك الأهلى المصرى وأكثر من 25 شركة أدوية.
وأعرب الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تقديره للبنك الأفريقى للتنمية على اهتمامه البالغ بدعم المشروعات ذات البعد التنموى الحقيقى وأهمها قطاع الصناعة.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة فى مجال الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدر قيمة سوق الأدوية فى البلاد بأكثر من 56 مليار دولار، وتدر صادرات الأدوية 400 مليون دولار للاقتصاد، مما يشير إلى أهمية البلاد فى سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية.
وأضاف أن المنتدى سيوفر منصة لاجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل بين الفاعلين الرئيسيين فى القطاع ومؤسسات التمويل.
وأوضح أن حجم الإنفاق العالمى على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار فى عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027.
وقالت الدكتورة غادة أبو زيد منسقة البرنامج الصناعى الرئيسية ببنك التنمية الأفريقى، إن المنتدى يهدف إلى استكشاف خيارات التمويل المطلوبة لمشروعات الصناعة الدوائية التحويلية فى مصر.
وأضافت أن المنتدى سيوفر لشركات الأدوية المصرية الفرصة لمعرفة المزيد عن خطة الأدوية للبنك الأفريقى للتنمية والعروض المالية، وفرص التمويل المشترك لدعم مصر.
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