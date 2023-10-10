((مستثمري بدر)) تنظم بعثة تجارية لتنزانيا نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم جمعية مستثمري بدر بعثة تجارية لتنزانيا وعدد من الدول الأفريقية نوفمبر المقبل، فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية جديدة.
قال عمرو فتوح عضو مجلس إدارة الجمعية، إن البعثات التجارية لدول أفريقيا أثبتت مردودها الإيجابي على مصانع وشركات المدينة خاصة بعد البعثة التجارية الأخيرة التى نظمتها الجمعية لكينيا ورواندا نهاية العام الماضى.
أضاف ((فتوح)) لـ ((البورصة))، أنه من المقرر أن يشارك شركات تعمل فى الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والملابس الجاهزة ما يعزز من فرص نمو الصادرات المصرية وزيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية والسعي نحو زيادة العوائد الدولارية.
أوضح أن البعثة التجارية الثانية إلى جنوب أفريقيا، ومن المرتقب أن تحدد باقى الدول الأفريقية بعد الإنتهاء الدولتين خلال نفس الرحلة.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار عام 2021.
فيما بلغت حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا نحو 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021.
وتضم مدينة بدر نحو 1200 مصنع منها 681 مصنعا يعمل، والباقى تحت الإنشاء، وتركز مصانعها فى قطاعات الصناعات الهندسية والدوائية والمعدنية والكيماوية والنسيجية والغذائية والأثاث ومواد البناء، فيما يبلغ عدد العاملين نحو 40 ألف عامل، وفقًا لجمعية مستثمرى بدر.
كتبت: تقى أيمن
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