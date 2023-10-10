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((مستثمري بدر)) تنظم بعثة تجارية لتنزانيا نوفمبر المقبل

10/10/2023 8:54:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنظم جمعية مستثمري بدر بعثة تجارية لتنزانيا وعدد من الدول الأفريقية نوفمبر المقبل، فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية جديدة.

قال عمرو فتوح عضو مجلس إدارة الجمعية، إن البعثات التجارية لدول أفريقيا أثبتت مردودها الإيجابي على مصانع وشركات المدينة خاصة بعد البعثة التجارية الأخيرة التى نظمتها الجمعية لكينيا ورواندا نهاية العام الماضى.

أضاف ((فتوح)) لـ ((البورصة))، أنه من المقرر أن يشارك شركات تعمل فى الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والملابس الجاهزة ما يعزز من فرص نمو الصادرات المصرية وزيادة حجم التجارة مع الدول الأفريقية والسعي نحو زيادة العوائد الدولارية.

أوضح أن البعثة التجارية الثانية إلى جنوب أفريقيا، ومن المرتقب أن تحدد باقى الدول الأفريقية بعد الإنتهاء الدولتين خلال نفس الرحلة.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار عام 2021.

فيما بلغت حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا نحو 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021.

وتضم مدينة بدر نحو 1200 مصنع منها 681 مصنعا يعمل، والباقى تحت الإنشاء، وتركز مصانعها فى قطاعات الصناعات الهندسية والدوائية والمعدنية والكيماوية والنسيجية والغذائية والأثاث ومواد البناء، فيما يبلغ عدد العاملين نحو 40 ألف عامل، وفقًا لجمعية مستثمرى بدر.

كتبت: تقى أيمن

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