((فرست تشيز)) تستهدف زيادة إنتاجها 33% بحلول العام المقبل

تستهدف شركة فرست تشيز، زيادة إنتاجها من الأجبان، خلال العام المقبل بنسبة 33% للتوسع فى طرح منتجاتها فى الأسواق التجارية“الهايبر ماركت”.

قالت نسرين جميل، رئيس مجلس إدارة شركة فرست تشيز، إن الشركة تقوم بتصنيع جزء من منتجاتها فى مصنع تابع لها بمدينة قليوب وجزء آخر فى مصنع البحيرة، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 25 و30 طنا شهريًا، وتستهدف الوصول بها إلى 40 طنا شهريًا خلال العام المقبل بعد إضافة منتجها الجديد.

أوضحت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع الجبنة الموتزاريلا الفرست كاملة الدسم والنصف دسم والصيامى وفرست ميكس والمدخن الذى تم طرحه العام الماضى.

أضافت أن الشركة تستهدف طرح منتج جديد مدخن بأطعمة مختلفة بعد حصر طلب كبير عليه فى السوق المحلى، خلال الفترة الماضية، لتصل بمنتجاتها إلى 8 منتجات العام المقبل.

لفتت إلى أن معظم منتجاتها تعتمد على الألبان بنسبة كبيرة ومع الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار الألبان بسبب ارتفاع الأعلاف، والفاصل بين المواسم والذى تتراجع فيه الإنتاجية، سيدفع ذلك زيادة بأسعار المنتج النهائى مستقبلًا.

تابعت أن الشركة تتحوط برفع طاقتها الإنتاجية خلال موسم الشتاء لتتخطى به موسم الصيف الذى يتراجع فيه إنتاج المزارع من الألبان.

طالبت جميل الحكومة بإنشاء مراكز لتجميع الألبان لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطى فصل الصيف، وبدورها أيضا تساعد على استقرار الأسعار خلال العام، للحفاظ على سعر المنتج دون ضغوط.

أوضحت أن سعر كيلو اللبن يتراوح بين 22 و25 جنيهًا فى الوقت الحالى، مقارنة بـ 15 جنيها، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كشف أن الشركة توزع منتجاتها على المطاعم والفنادق، وتخطط للتوسع فى توزيع منتجاتها على السوبر ماركت والهايبر ماركت لتنتشر منتجاتها فى نطاق أوسع.