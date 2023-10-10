((فرست تشيز)) تستهدف زيادة إنتاجها 33% بحلول العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) جميل: إطلاق نوع مدخن جديد للوصول إلى 8 منتجات العام المقبل
تستهدف شركة فرست تشيز، زيادة إنتاجها من الأجبان، خلال العام المقبل بنسبة 33% للتوسع فى طرح منتجاتها فى الأسواق التجارية“الهايبر ماركت”.
قالت نسرين جميل، رئيس مجلس إدارة شركة فرست تشيز، إن الشركة تقوم بتصنيع جزء من منتجاتها فى مصنع تابع لها بمدينة قليوب وجزء آخر فى مصنع البحيرة، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 25 و30 طنا شهريًا، وتستهدف الوصول بها إلى 40 طنا شهريًا خلال العام المقبل بعد إضافة منتجها الجديد.
أوضحت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع الجبنة الموتزاريلا الفرست كاملة الدسم والنصف دسم والصيامى وفرست ميكس والمدخن الذى تم طرحه العام الماضى.
أضافت أن الشركة تستهدف طرح منتج جديد مدخن بأطعمة مختلفة بعد حصر طلب كبير عليه فى السوق المحلى، خلال الفترة الماضية، لتصل بمنتجاتها إلى 8 منتجات العام المقبل.
لفتت إلى أن معظم منتجاتها تعتمد على الألبان بنسبة كبيرة ومع الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار الألبان بسبب ارتفاع الأعلاف، والفاصل بين المواسم والذى تتراجع فيه الإنتاجية، سيدفع ذلك زيادة بأسعار المنتج النهائى مستقبلًا.
تابعت أن الشركة تتحوط برفع طاقتها الإنتاجية خلال موسم الشتاء لتتخطى به موسم الصيف الذى يتراجع فيه إنتاج المزارع من الألبان.
طالبت جميل الحكومة بإنشاء مراكز لتجميع الألبان لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطى فصل الصيف، وبدورها أيضا تساعد على استقرار الأسعار خلال العام، للحفاظ على سعر المنتج دون ضغوط.
أوضحت أن سعر كيلو اللبن يتراوح بين 22 و25 جنيهًا فى الوقت الحالى، مقارنة بـ 15 جنيها، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كشف أن الشركة توزع منتجاتها على المطاعم والفنادق، وتخطط للتوسع فى توزيع منتجاتها على السوبر ماركت والهايبر ماركت لتنتشر منتجاتها فى نطاق أوسع.
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