((فود آلاينس)) للحاصلات الزراعية تستهدف زيادة صادراتها إلى 25 مليون دولار العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة فود ألاينس للحاصلات الزراعية الوصول بصادرات الشركة إلى 25 مليون دولار بنهاية العام الجارى بدعم من زيادة الكميات المصدرة للسوق الأفريقي والخليجي.
قال رضا سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى إلى زيادة الكميات المصدرة إلى 50 ألف طن من الموالح بنهاية الموسم التصديري الجديد مقارنة بـ 35 ألف طن موالح الموسم الماضى، و تصدر نحو 85% من إجمالى الإنتاج وتبيع الباقى محليًا.
أضاف لـ“البورصة” إن الشركة وضعت دراسة جدوى لزيادة محفظتها من الأراضى لزراعة جميع أنواع الموالح إلى 2000 فدان، مقابل ألف فدان حاليًا.
أضاف أن الشركة تصدر إنتاجها لنحو 80 دولة منها الصين، وسنغافورة، وماليزيا، وهونج كونج، وفيتنام، والهند والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وهولندا، ومنطقة الخليج، وأذريبجان، وجنوب أفريقيا.
لفت إلى أن الشركة تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة فى التصدير لدول شرق آسيا، والتوسع فى أفريقيا، والاستفادة من تحسن الطلب الخارجى.
تأسست شركة فود ألاينس عام 2017 وتمتلك الشركة مزرعة تبلغ مساحتها 800 هكتار لزراعة الموالح والعنب والرمان، وتتوسع سنوياً فى المساحات المنزرعة، فى حين تمتلك عدة علامات تجارية وهى: (TOMM EL SAAD)، SUNKISS، SOFIYA، EAST DREAM، ROYAL.
وتمتلك ((فود آلاينس)) 3 محطات لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2000 طن يومياً من مختلف المحاصيل، وحدثت خطوط إنتاجها مؤخراً لرفع كفاءتها فى عمليات الفرز والتعبئة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة بإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة؛ لتوفير منتج عالى الجودة قادر على المنافسة خارجيا.
كتب_ أحمد غنيم
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