((فود آلاينس)) للحاصلات الزراعية تستهدف زيادة صادراتها إلى 25 مليون دولار العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة فود ألاينس للحاصلات الزراعية الوصول بصادرات الشركة إلى 25 مليون دولار بنهاية العام الجارى بدعم من زيادة الكميات المصدرة للسوق الأفريقي والخليجي.

قال رضا سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تسعى إلى زيادة الكميات المصدرة إلى 50 ألف طن من الموالح بنهاية الموسم التصديري الجديد مقارنة بـ 35 ألف طن موالح الموسم الماضى، و تصدر نحو 85% من إجمالى الإنتاج وتبيع الباقى محليًا.

أضاف لـ“البورصة” إن الشركة وضعت دراسة جدوى لزيادة محفظتها من الأراضى لزراعة جميع أنواع الموالح إلى 2000 فدان، مقابل ألف فدان حاليًا.

أضاف أن الشركة تصدر إنتاجها لنحو 80 دولة منها الصين، وسنغافورة، وماليزيا، وهونج كونج، وفيتنام، والهند والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وهولندا، ومنطقة الخليج، وأذريبجان، وجنوب أفريقيا.

لفت إلى أن الشركة تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة فى التصدير لدول شرق آسيا، والتوسع فى أفريقيا، والاستفادة من تحسن الطلب الخارجى.

تأسست شركة فود ألاينس عام 2017 وتمتلك الشركة مزرعة تبلغ مساحتها 800 هكتار لزراعة الموالح والعنب والرمان، وتتوسع سنوياً فى المساحات المنزرعة، فى حين تمتلك عدة علامات تجارية وهى: (TOMM EL SAAD)، SUNKISS، SOFIYA، EAST DREAM، ROYAL.

وتمتلك ((فود آلاينس)) 3 محطات لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2000 طن يومياً من مختلف المحاصيل، وحدثت خطوط إنتاجها مؤخراً لرفع كفاءتها فى عمليات الفرز والتعبئة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة بإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة؛ لتوفير منتج عالى الجودة قادر على المنافسة خارجيا.





كتب_ أحمد غنيم