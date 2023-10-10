44.6 ألف شركة تأسست بقطاع الصناعة خلال 10 سنوات الماضية

(MENAFN
- Al-Borsa News) الإحصاء: 4.8 تريليون جنيه مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية بلغت 44.6 ألف شركة، برأسمال قيمته 125.2 مليار جنيه.
أشار الجهاز فى تقرير له، إلى أن الدولة خصصت على مدار العشر سنوات الماضية نحو 40.7 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات، الأمر الذى ساهم فى رفع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية إلى المعدلات الحالية.
ذكر أن مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار بداية من عام 2012-2013 وحتى 2020-2022.
أشار إلى أن أعلى 10 دول استوردت سلعًا صناعية من مصر خلال السنوات العشر الماضية، هى تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة جاءت السعودية بإجمالى 835 مليون دولار، واستوردت إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.
وفى المرتبة الخامسة جاءت ليبيا بإجمالى حصيلة تصديرية بلغت 515.7 مليون دولار، بينما احتلت الإمارات المركز السادس بقيمة 421.9 مليون دولار، وحلت فى المركز السابع المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار، وجاءت إسبانيا فى المركز الثامن بقيمة 358.4 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار، و فى المركز العاشر جاءت ألمانيا بإجمالى حصيلة استيرادية بلغت 273.3 مليون دولار.
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