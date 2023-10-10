44.6 ألف شركة تأسست بقطاع الصناعة خلال 10 سنوات الماضية





قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية بلغت 44.6 ألف شركة، برأسمال قيمته 125.2 مليار جنيه.

أشار الجهاز فى تقرير له، إلى أن الدولة خصصت على مدار العشر سنوات الماضية نحو 40.7 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات، الأمر الذى ساهم فى رفع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية إلى المعدلات الحالية.

ذكر أن مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار بداية من عام 2012-2013 وحتى 2020-2022.

أشار إلى أن أعلى 10 دول استوردت سلعًا صناعية من مصر خلال السنوات العشر الماضية، هى تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة جاءت السعودية بإجمالى 835 مليون دولار، واستوردت إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.

وفى المرتبة الخامسة جاءت ليبيا بإجمالى حصيلة تصديرية بلغت 515.7 مليون دولار، بينما احتلت الإمارات المركز السادس بقيمة 421.9 مليون دولار، وحلت فى المركز السابع المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار، وجاءت إسبانيا فى المركز الثامن بقيمة 358.4 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار، و فى المركز العاشر جاءت ألمانيا بإجمالى حصيلة استيرادية بلغت 273.3 مليون دولار.