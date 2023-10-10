محافظ قنا: نولي اهتماما كبيرا بترفيق المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ قنا أشرف الداودي أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية” كلاحين فقط، وهو نجع حمادي”.
واستعرض محافظ قنا – خلال الاجتماع- أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي والتي شملت ( شبكات مياه شرب بطول 60 كم – شبكات صرف صحي بطول 31 كم ، وخطيّ طرد قطر 800 ملم ، و 500 ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر 1200 ملم- كابلات كهرباء بطول 115 كم – خطوط تليفونات )، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م3 ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة 1100 م3 ، وشبكة حريق بطول 24 كم ، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 80% .
أ ش أ
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