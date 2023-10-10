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محافظ قنا: نولي اهتماما كبيرا بترفيق المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

10/10/2023 8:54:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محافظ قنا أشرف الداودي أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية” كلاحين فقط، وهو نجع حمادي”.

واستعرض محافظ قنا – خلال الاجتماع- أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي والتي شملت ( شبكات مياه شرب بطول 60 كم – شبكات صرف صحي بطول 31 كم ، وخطيّ طرد قطر 800 ملم ، و 500 ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر 1200 ملم- كابلات كهرباء بطول 115 كم – خطوط تليفونات )، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م3 ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة 1100 م3 ، وشبكة حريق بطول 24 كم ، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 80% .


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