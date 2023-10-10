الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال راية لمراكز الاتصالات

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“راية لمراكز الاتصالات”، بشأن تخفيض رأس المال المصدر.

ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 109.22 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، بتخفيض قدره 6.665 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 13.33 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.

وكانت افتتحت شركة راية لمراكز الاتصالات، موقعها الثاني في السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد افتتاح موقعها الأول في منطقة الخبر لتعزيز أعمالها في المنطقة.

وقال أحمد أبو الغز الرئيس التنفيذي لراية لخدمات مراكز الاتصالات، إن الشركة تهدف من الفرع الثاني لها في السعودية إلى تعزيز قدرات الشركة على تقديم حلول خدمات الأعمال وإدارة تجارب العملاء.

وأكدت راية، أن افتتاح الفرع الثاني يمثل مرحلة هامة في استراتيجية نمو راية لخدمات مراكز الاتصالات، وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في السعودية.

وقفزت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 581% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 45 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 443.9 مليون جنيه، مقابل 252.1 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 47.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 7.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة خسائر بقيمة 2.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 494.4 ألف جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 443.98 مليون جنيه، مقابل 252.17 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، مشروع توزيع الأرباح والخسائر للعام الماضي متضمن عدم توزيع أرباح على المسامين والعاملين وترحيلها.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وفقًا لنظام التصويت التراكمي برئاسة مدحت محمد خليل، وتعيين أحمد حافظ نائبًا لرئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي-، وأحمد محمد عزت عضو بمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وارتفعت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 93.1% خلال العام الماضي، لتصل 42.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 21.86 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.21 مليار جنيه، مقابل إيرادات 789.2 مليون جنيه خلال 2021.

وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن قرار المهندس أحمد رفقى الخاص بالتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة، أنه تم تعيين احمد أبو العز كمدير تنفيذي حتي العرض على مجلس الإدارة.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، تعديل قرار عمومية الشركة المنعقدة في 18 أبريل الماضي بشأن قرض شركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين.

وتقرر تعديل القرار ليصبح منح قرض لشركة غلف كستومر بمبلغ لا يتعدى 3.5 مليون دولار، على أن يتم سداد المبلغ بالكامل في مدة أقصاها سنتين.

وكانت وافقت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على زيادة قيمة القرض الممنوح لشركة“جلف كستومر اكبيرينس” التابعة بالبحرين من 500 ألف دولار إلى مبلغ لا يزيد على 3.5 مليون دولار.

وتقرر كذلك مدة فترة سداد المبلغ بالكامل إلى مدة أقصاها سنتان من تاريخ المنح.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بدولة الإمارات، تحت اسم“راية جلف كستمرز اكسيبرينس”، أو أي أسماء اخرى مماثلة يتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أنه ستكون مساهمة راية لخدمات مراكز الاتصالات في الشركة الجديدة 100% من رأس المال.