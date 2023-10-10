الرقابة المالية تعتمد تخفيض رأسمال راية لمراكز الاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“راية لمراكز الاتصالات”، بشأن تخفيض رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 109.22 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، بتخفيض قدره 6.665 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 13.33 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.
وكانت افتتحت شركة راية لمراكز الاتصالات، موقعها الثاني في السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد افتتاح موقعها الأول في منطقة الخبر لتعزيز أعمالها في المنطقة.
وقال أحمد أبو الغز الرئيس التنفيذي لراية لخدمات مراكز الاتصالات، إن الشركة تهدف من الفرع الثاني لها في السعودية إلى تعزيز قدرات الشركة على تقديم حلول خدمات الأعمال وإدارة تجارب العملاء.
وأكدت راية، أن افتتاح الفرع الثاني يمثل مرحلة هامة في استراتيجية نمو راية لخدمات مراكز الاتصالات، وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في السعودية.
وقفزت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 581% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 45 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 443.9 مليون جنيه، مقابل 252.1 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.
وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 47.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 7.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة خسائر بقيمة 2.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 494.4 ألف جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 443.98 مليون جنيه، مقابل 252.17 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، مشروع توزيع الأرباح والخسائر للعام الماضي متضمن عدم توزيع أرباح على المسامين والعاملين وترحيلها.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وفقًا لنظام التصويت التراكمي برئاسة مدحت محمد خليل، وتعيين أحمد حافظ نائبًا لرئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي-، وأحمد محمد عزت عضو بمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وارتفعت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 93.1% خلال العام الماضي، لتصل 42.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 21.86 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.21 مليار جنيه، مقابل إيرادات 789.2 مليون جنيه خلال 2021.
وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن قرار المهندس أحمد رفقى الخاص بالتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضحت الشركة، أنه تم تعيين احمد أبو العز كمدير تنفيذي حتي العرض على مجلس الإدارة.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، تعديل قرار عمومية الشركة المنعقدة في 18 أبريل الماضي بشأن قرض شركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين.
وتقرر تعديل القرار ليصبح منح قرض لشركة غلف كستومر بمبلغ لا يتعدى 3.5 مليون دولار، على أن يتم سداد المبلغ بالكامل في مدة أقصاها سنتين.
وكانت وافقت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على زيادة قيمة القرض الممنوح لشركة“جلف كستومر اكبيرينس” التابعة بالبحرين من 500 ألف دولار إلى مبلغ لا يزيد على 3.5 مليون دولار.
وتقرر كذلك مدة فترة سداد المبلغ بالكامل إلى مدة أقصاها سنتان من تاريخ المنح.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بدولة الإمارات، تحت اسم“راية جلف كستمرز اكسيبرينس”، أو أي أسماء اخرى مماثلة يتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة أنه ستكون مساهمة راية لخدمات مراكز الاتصالات في الشركة الجديدة 100% من رأس المال.
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