مصادر: توقعات بإطلاق خدمة مكالمات الواى فاى الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر بشركات المحمول، إن المناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول إتاحة خدمة“مكالمات الواى فاى” مازالت مستمرة، وأنه من المتوقع إتاحتها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقدمت شركات المحمول تصوراتها ومقترحاتها عن الخدمة الجديدة لجهاز تنظيم الاتصالات منذ عدة أسابيع فى إطار المناقشات التى تجريها مع الجهاز، للوقوف على الإطار العام للقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمة.
والخدمة عبارة عن إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام الاتصال بشبكة“الواى فاى” بدلًا من الاتصال بشبكة المحمول التقليدية.
وتتيح مكالمات الواى فاى خدمة صوت عالى النقاء تجعل جودة المكالمة أكثر وضوحًا، بالمقارنة بالمكالمات التقليدية ، وتتحدد جودة المكالمة وفقًا لسرعة الإنترنت المتوفرة.
وتستهدف هذه التقنية فى المقام الأول مواجهة سوء التغطية فى المناطق التى تضعف فيها الشبكة خاصة فى الأماكن السكانية المزدحمة والمبانى المرتفعة.
وتعتمد الخدمة على الهواتف التى تعمل بتقنية الجيل الرابع ومن خلالها يستطيع المستخدم استكمال مكالمته الصوتية التقليدية بمجرد دخوله نطاق واى فاى متصل بهاتفه دون انقطاع، كما تتيح للعملاء أيضًا إمكانية بدء المكالمات من خلالها.
أكدت المصادر أن الخدمة ليست مجانية، وستكون بتكلفة سعر دقيقة المحمول، والتى تتراوح حاليًا بين 14 و19 قرشًا، نظراً للتقنيات التى يتم استخدامها لربط المكالمة الصوتية الـ4G بالواى فاي.
وكانت مصادر قد تحدثت مع“البورصة” فى وقت سابق حول امكانية اتاحة ربط الخدمة بين جميع المشغلين أو إغلاقها لمشغل واحد، بمعنى أن المستخدم إذا كان متعاقداً على الواى فاى من شركة، وخط الموبايل من شركة أخرى فإن المكالمة يمكن أن تستمر بصورة طبيعية بين الشركتين المختلفتين، أو يمكنها أن تنقطع فور الاتصال بشبكة مختلفة، وأحد المحددات الرئيسية فى المناقشات التى تجرى بين الجهاز والشركات هو إتاحة الربط بين جميع المشغلين.
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