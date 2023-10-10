مصادر: توقعات بإطلاق خدمة مكالمات الواى فاى الربع الأول من 2024

قالت مصادر بشركات المحمول، إن المناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول إتاحة خدمة“مكالمات الواى فاى” مازالت مستمرة، وأنه من المتوقع إتاحتها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقدمت شركات المحمول تصوراتها ومقترحاتها عن الخدمة الجديدة لجهاز تنظيم الاتصالات منذ عدة أسابيع فى إطار المناقشات التى تجريها مع الجهاز، للوقوف على الإطار العام للقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمة.

والخدمة عبارة عن إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام الاتصال بشبكة“الواى فاى” بدلًا من الاتصال بشبكة المحمول التقليدية.

وتتيح مكالمات الواى فاى خدمة صوت عالى النقاء تجعل جودة المكالمة أكثر وضوحًا، بالمقارنة بالمكالمات التقليدية ، وتتحدد جودة المكالمة وفقًا لسرعة الإنترنت المتوفرة.

وتستهدف هذه التقنية فى المقام الأول مواجهة سوء التغطية فى المناطق التى تضعف فيها الشبكة خاصة فى الأماكن السكانية المزدحمة والمبانى المرتفعة.

وتعتمد الخدمة على الهواتف التى تعمل بتقنية الجيل الرابع ومن خلالها يستطيع المستخدم استكمال مكالمته الصوتية التقليدية بمجرد دخوله نطاق واى فاى متصل بهاتفه دون انقطاع، كما تتيح للعملاء أيضًا إمكانية بدء المكالمات من خلالها.

أكدت المصادر أن الخدمة ليست مجانية، وستكون بتكلفة سعر دقيقة المحمول، والتى تتراوح حاليًا بين 14 و19 قرشًا، نظراً للتقنيات التى يتم استخدامها لربط المكالمة الصوتية الـ4G بالواى فاي.

وكانت مصادر قد تحدثت مع“البورصة” فى وقت سابق حول امكانية اتاحة ربط الخدمة بين جميع المشغلين أو إغلاقها لمشغل واحد، بمعنى أن المستخدم إذا كان متعاقداً على الواى فاى من شركة، وخط الموبايل من شركة أخرى فإن المكالمة يمكن أن تستمر بصورة طبيعية بين الشركتين المختلفتين، أو يمكنها أن تنقطع فور الاتصال بشبكة مختلفة، وأحد المحددات الرئيسية فى المناقشات التى تجرى بين الجهاز والشركات هو إتاحة الربط بين جميع المشغلين.