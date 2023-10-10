((أوراسكوم بيراميدز)) تستهدف افتتاح مشروع ((هضبة الهرم)) الربع الأول 2024





قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز، إن افتتاح مشروع تطوير هضبة الهرم سيتم خلال الربع الأول من العام الجارى، بدلاً من ديسمبر المقبل، بعد إتمام بعض الإجراءات المتبقية لاسيما فتح بوابة طريق الفيوم.

وأضاف جزارين لـ((البورصة))، أن الشركة انتهت من نحو 95% من الأعمال الإنشائية للمشروع حتى الأن، مرجحًا الوصول إلى نسبة 100% بنهاية العام الجارى، بتكلفة استثمارية متوقعة أن تصل إلى نحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على تمويل تطوير المشروع عبر 60% قروضا بنكية، و40% تمويلا ذاتيا، حيث حصلت بالفعل على قرضين بقيمة نحو 400 مليون جنيه من قبل بنك الشركة المصرفية العربية، موضحًا أن هناك مفاوضات على تسهيل جديد سيتم تحديد قيمته على حسب الاحتياجات.

ورجح أن يكون التمويل من نفس البنك، لافتًا إلى أن خطابات الضمان البنكية تصدر من خلال أوراسكوم القابضة للاستثمار، مشيرًا إلى ان البنك الأهلى المصرى وقع عقد رعاية مع الشركة لدعم المشروع.

وتابع أن القرض الجديد سيوجه بصورة أساسية إلى تدشين قاعة ثابتة فى الهرم بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف فرد للحفلات والأحداث الثقافية التى يتم عقدها بالمنطقة.

وقال جزارين إن خطة التطوير تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، مؤكدا أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية لتطوير المنطقة ومع بدء التشغيل الكامل ستتحول إلى منطقة زيارات عالمية.

وأوضح جزارين، أن عدد زوار منطقة الهرم بلغ حاليًا نحو مليونى زائر، متوقعًا أن يقترب عدد الزائرين من نحو 3 ملايين زائر بنهاية العام، على أن يتم تخطى هذا الرقم خلال العام المقبل.

وبحسب البيانات الأخيرة فإن 60% من الزوار أجانب، و40% منهم مصريون وهى نسب عكس المعتاد، موضحًا أنه فى الأغلب كان المصريون يسيطرون على النسبة الأكبر من الزيارات.

وتابع أن الشركة لم تحقق أرباحًا من المشروع حتى الآن، وتكبدت خسائر لمدة عامين، متوقعًا الوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام الجارى، على أن يتم التحول للربحية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العائد الأكبر يأتى من إيجار المحال فى المنطقة، والتى لم يتم افتتاحها بعد والمرتبطة بافتتاح المشروع.

واستطرد أن إيرادات التذاكر الخاصة بدخول الأهرامات ما زالت فى يد الدولة بنسبة 100%، منوهًا إلى أن التعاقد بين الدولة وأوراسكوم كان فى صالح الدولة، موضحًا أن مصادر الدخل الخاصة بالشركة تكون من الاحتفالات وايرادات المحال التى يتم تأجيرها.

وأكد أن الشركة منفتحة للتعاون مع الحكومة على المشروعات الأثرية لدعم قطاع السياحة المصرية، ولكنها تولى أولوية هامة للانتهاء من مشروع تطوير هضبة الهرم أولاً.