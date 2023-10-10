((أوراسكوم بيراميدز)) تستهدف افتتاح مشروع ((هضبة الهرم)) الربع الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) جزارين: الشركة تخطط للتحول للربحية خلال العام المقبل
قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز، إن افتتاح مشروع تطوير هضبة الهرم سيتم خلال الربع الأول من العام الجارى، بدلاً من ديسمبر المقبل، بعد إتمام بعض الإجراءات المتبقية لاسيما فتح بوابة طريق الفيوم.
وأضاف جزارين لـ((البورصة))، أن الشركة انتهت من نحو 95% من الأعمال الإنشائية للمشروع حتى الأن، مرجحًا الوصول إلى نسبة 100% بنهاية العام الجارى، بتكلفة استثمارية متوقعة أن تصل إلى نحو مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على تمويل تطوير المشروع عبر 60% قروضا بنكية، و40% تمويلا ذاتيا، حيث حصلت بالفعل على قرضين بقيمة نحو 400 مليون جنيه من قبل بنك الشركة المصرفية العربية، موضحًا أن هناك مفاوضات على تسهيل جديد سيتم تحديد قيمته على حسب الاحتياجات.
ورجح أن يكون التمويل من نفس البنك، لافتًا إلى أن خطابات الضمان البنكية تصدر من خلال أوراسكوم القابضة للاستثمار، مشيرًا إلى ان البنك الأهلى المصرى وقع عقد رعاية مع الشركة لدعم المشروع.
وتابع أن القرض الجديد سيوجه بصورة أساسية إلى تدشين قاعة ثابتة فى الهرم بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف فرد للحفلات والأحداث الثقافية التى يتم عقدها بالمنطقة.
وقال جزارين إن خطة التطوير تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، مؤكدا أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية لتطوير المنطقة ومع بدء التشغيل الكامل ستتحول إلى منطقة زيارات عالمية.
وأوضح جزارين، أن عدد زوار منطقة الهرم بلغ حاليًا نحو مليونى زائر، متوقعًا أن يقترب عدد الزائرين من نحو 3 ملايين زائر بنهاية العام، على أن يتم تخطى هذا الرقم خلال العام المقبل.
وبحسب البيانات الأخيرة فإن 60% من الزوار أجانب، و40% منهم مصريون وهى نسب عكس المعتاد، موضحًا أنه فى الأغلب كان المصريون يسيطرون على النسبة الأكبر من الزيارات.
وتابع أن الشركة لم تحقق أرباحًا من المشروع حتى الآن، وتكبدت خسائر لمدة عامين، متوقعًا الوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام الجارى، على أن يتم التحول للربحية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العائد الأكبر يأتى من إيجار المحال فى المنطقة، والتى لم يتم افتتاحها بعد والمرتبطة بافتتاح المشروع.
واستطرد أن إيرادات التذاكر الخاصة بدخول الأهرامات ما زالت فى يد الدولة بنسبة 100%، منوهًا إلى أن التعاقد بين الدولة وأوراسكوم كان فى صالح الدولة، موضحًا أن مصادر الدخل الخاصة بالشركة تكون من الاحتفالات وايرادات المحال التى يتم تأجيرها.
وأكد أن الشركة منفتحة للتعاون مع الحكومة على المشروعات الأثرية لدعم قطاع السياحة المصرية، ولكنها تولى أولوية هامة للانتهاء من مشروع تطوير هضبة الهرم أولاً.
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