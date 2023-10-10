تشاينا ديلي: السائحون الصينيون يسهمون في انتعاش السياحة في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رصد تقرير لصحيفة“تشاينا ديلي” الصينية، دور السائحين الصينيين في انتعاش السياحة عالميًا، حيث استشهدت فيه بقطاع السياحة المصري وتحدثت مع عدد من السائحين الصينيين في مختلف المزارات المصرية الذين عبروا عن انبهارهم وإعجابهم الشديد بالآثار المصرية، التي كانت مشاهدتها أقرب إلى الحلم بالنسبة لهم.
وقالت الصحيفة – في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين – إنه في معبد الأقصر، وهو مجمع معابد مصري قديم ضخم يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وقف هوانج تشاو، وهو سائح صيني، ليلتقط الصور أثناء الاستماع إلى المرشد السياحي حول تاريخ المعبد.
ووصف هوانج – الذي زار أيضًا الهرم الأكبر ومدن جنوب مصر بما فيها أسوان، والمنتجعات البحرية في الغردقة – المعبد بأنه“تحفة فنية”ـ قائلاً:“كنت أقرأ العديد من الكتب عن علم المصريات، وكانت زيارة المواقع الأثرية بمثابة حلم”.
بينما نقلت الصحيفة عن“تشين وو” (22 عامًا)، وهي طالبة جاءت مع والديها من مدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج، إنها خططت للقيام برحلة إلى مصر قبل عامين، مضيفة:“والدي يشجعني دائمًا على قراءة كتب التاريخ، لا سيما عن الحضارات القديمة المشابهة للحضارة الصينية”.
وعن زيارتها لمعبد حتشبسوت، علقت قائلة:“عشرة أيام ليست كافية لزيارة جميع المواقع الأثرية، إنها تحفة فنية في الهندسة المعمارية القديمة”.
ورأت الصحيفة الصينية أن انتعاش صناعة السياحة في الصين يمنح دفعة كبيرة للسياحة الخارجية؛ إذ تزامنت هذه الزيادة في السفر إلى الخارج مع أحد أهم العطلات السنوية في الصين، وهو الأسبوع الذهبي، الذي بدأ في 29 سبتمبر واستمر لثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، احتفل الشعب الصيني بالعيد الوطني وعيد منتصف الخريف للبلاد.
ونسب التقرير إلى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد قوله:“في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على العطلات والسياحة الداخلية والخارجية، مما يساهم في انتعاش السياحة في العالم”.
ووفقًا لأكاديمية السياحة الصينية، وهي مؤسسة بحثية في بكين، استقبلت الوجهات الخارجية إجمالي 40.37 مليون زائر من البر الرئيسي الصيني خلال النصف الأول من العام.
وأضاف عثمان أن السائحين الصينيين“متعلمون جيدًا ولديهم شغف كبير للتعرف على الحضارة المصرية والسفر بميزانية جيدة”، لافتًا إلى أن السائحين الصينيين سيساعدون في إحياء السياحة المصرية، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وأشارت تشاينا ديلي إلى أنه من أجل تلبية احتياجات السائحين الصينيين، قامت هيئة السياحة المصرية بالتنسيق لتركيب لافتات باللغة الصينية في جميع المواقع الأثرية والمعابد والفنادق، فضلاً عن توفير مرشدين سياحيين يتحدثون اللغة الصينية.
وفقًا لوكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، كانت الصين واحدة من أكبر أسواق مصادر السياحة في العالم قبل الوباء، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياحة الدولية 254.6 مليار دولار في عام 2019، وسط تكهنات بأن يؤدي انتعاش السياحة الصينية الخارجية إلى تعزيز آفاق النمو في الاقتصادات ذات القطاعات السياحية الكبيرة.
ونقلت الصحيفة الصينية عن أحمد عامر، مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية قوله:“الصين – التي يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة – تعد كنزًا لقطاع السياحة العالمي”.
أ ش أ
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