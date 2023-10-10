تشاينا ديلي: السائحون الصينيون يسهمون في انتعاش السياحة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) رصد تقرير لصحيفة“تشاينا ديلي” الصينية، دور السائحين الصينيين في انتعاش السياحة عالميًا، حيث استشهدت فيه بقطاع السياحة المصري وتحدثت مع عدد من السائحين الصينيين في مختلف المزارات المصرية الذين عبروا عن انبهارهم وإعجابهم الشديد بالآثار المصرية، التي كانت مشاهدتها أقرب إلى الحلم بالنسبة لهم.

وقالت الصحيفة – في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين – إنه في معبد الأقصر، وهو مجمع معابد مصري قديم ضخم يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وقف هوانج تشاو، وهو سائح صيني، ليلتقط الصور أثناء الاستماع إلى المرشد السياحي حول تاريخ المعبد.

ووصف هوانج – الذي زار أيضًا الهرم الأكبر ومدن جنوب مصر بما فيها أسوان، والمنتجعات البحرية في الغردقة – المعبد بأنه“تحفة فنية”ـ قائلاً:“كنت أقرأ العديد من الكتب عن علم المصريات، وكانت زيارة المواقع الأثرية بمثابة حلم”.

بينما نقلت الصحيفة عن“تشين وو” (22 عامًا)، وهي طالبة جاءت مع والديها من مدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج، إنها خططت للقيام برحلة إلى مصر قبل عامين، مضيفة:“والدي يشجعني دائمًا على قراءة كتب التاريخ، لا سيما عن الحضارات القديمة المشابهة للحضارة الصينية”.

وعن زيارتها لمعبد حتشبسوت، علقت قائلة:“عشرة أيام ليست كافية لزيارة جميع المواقع الأثرية، إنها تحفة فنية في الهندسة المعمارية القديمة”.

ورأت الصحيفة الصينية أن انتعاش صناعة السياحة في الصين يمنح دفعة كبيرة للسياحة الخارجية؛ إذ تزامنت هذه الزيادة في السفر إلى الخارج مع أحد أهم العطلات السنوية في الصين، وهو الأسبوع الذهبي، الذي بدأ في 29 سبتمبر واستمر لثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، احتفل الشعب الصيني بالعيد الوطني وعيد منتصف الخريف للبلاد.

ونسب التقرير إلى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد قوله:“في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على العطلات والسياحة الداخلية والخارجية، مما يساهم في انتعاش السياحة في العالم”.

ووفقًا لأكاديمية السياحة الصينية، وهي مؤسسة بحثية في بكين، استقبلت الوجهات الخارجية إجمالي 40.37 مليون زائر من البر الرئيسي الصيني خلال النصف الأول من العام.

وأضاف عثمان أن السائحين الصينيين“متعلمون جيدًا ولديهم شغف كبير للتعرف على الحضارة المصرية والسفر بميزانية جيدة”، لافتًا إلى أن السائحين الصينيين سيساعدون في إحياء السياحة المصرية، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

وأشارت تشاينا ديلي إلى أنه من أجل تلبية احتياجات السائحين الصينيين، قامت هيئة السياحة المصرية بالتنسيق لتركيب لافتات باللغة الصينية في جميع المواقع الأثرية والمعابد والفنادق، فضلاً عن توفير مرشدين سياحيين يتحدثون اللغة الصينية.

وفقًا لوكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، كانت الصين واحدة من أكبر أسواق مصادر السياحة في العالم قبل الوباء، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياحة الدولية 254.6 مليار دولار في عام 2019، وسط تكهنات بأن يؤدي انتعاش السياحة الصينية الخارجية إلى تعزيز آفاق النمو في الاقتصادات ذات القطاعات السياحية الكبيرة.

ونقلت الصحيفة الصينية عن أحمد عامر، مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية قوله:“الصين – التي يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة – تعد كنزًا لقطاع السياحة العالمي”.





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