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كينيا تسند إدارة مصانع السكر الحكومية للقطاع الخاص لإنهاء التعثر

10/10/2023 8:54:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس كينيا وليام روتو، أن الحكومة تعتزم إسناد إدارة مصانع السكر للقطاع الخاص، في محاولة لإنعاش القطاع المتعثر.

وقال رئيس كينيا، إن الحكومة ستضمن الإدارة الحكيمة للمصانع لحماية مصالح المزارعين، مضيفاً أن الموارد المالية من القطاع الخاص ستكون مفيدة في تحسين مرافق المصانع لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، حيث سيجري الاتفاق مع القطاع الخاص على تركيب آلات جديدة ودفع رواتب المزارعين في الأوقات المحددة.

وأوضح أن الآلية التي يمكن أن تسهم في إنعاش مصانع السكر ترتكز على منح القطاع الخاص عقود إيجار وإدارة للمصانع المملوكة للدولة، إذ يتعذر تطبيق الخصخصة التي تعد خيارًا غير قابل للتطبيق في القطاع، لأنها ستؤدي إلى تملك الشركات الخاصة الأراضي الزراعية.

أ ش أ

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