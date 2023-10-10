كينيا تسند إدارة مصانع السكر الحكومية للقطاع الخاص لإنهاء التعثر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس كينيا وليام روتو، أن الحكومة تعتزم إسناد إدارة مصانع السكر للقطاع الخاص، في محاولة لإنعاش القطاع المتعثر.
وقال رئيس كينيا، إن الحكومة ستضمن الإدارة الحكيمة للمصانع لحماية مصالح المزارعين، مضيفاً أن الموارد المالية من القطاع الخاص ستكون مفيدة في تحسين مرافق المصانع لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، حيث سيجري الاتفاق مع القطاع الخاص على تركيب آلات جديدة ودفع رواتب المزارعين في الأوقات المحددة.
وأوضح أن الآلية التي يمكن أن تسهم في إنعاش مصانع السكر ترتكز على منح القطاع الخاص عقود إيجار وإدارة للمصانع المملوكة للدولة، إذ يتعذر تطبيق الخصخصة التي تعد خيارًا غير قابل للتطبيق في القطاع، لأنها ستؤدي إلى تملك الشركات الخاصة الأراضي الزراعية.
أ ش أ
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