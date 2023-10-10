جامبيا تحصل على 200 مليون دولار من الإفريقي للتنمية بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البنك الإفريقي للتنمية، حصول جامبيا على تسهيلات وقروض، بلغت 200 مليون دولار خلال العام الجاري، تركزت في مشروعات النقل والزراعة والطاقة.

وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء، أن القروض، التي وافق عليها، خُصصت بنسبة 60.3% لقطاع النقل، تلاها الزراعة 16.7%، الطاقة 11%، المياه والصرف الصحي 9% والحوكمة 3%.

في غضون ذلك، ذكر البنك الأفريقي للتنمية، أنه وافق على منحة بقيمة 7 ملايين دولار لحكومة جامبيا؛ لدعم برنامج الإدارة المالية العامة والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر الذي يؤثر على الفئات السكانية الهشة.

ولفت إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية وإدارة الديون، وتعزيز الإدارة الحكيمة والشفافة للديون وتسريع تعبئة الموارد المحلية مع التركيز على تعزيز التقدم في إدارة الإيرادات.

أ ش أ