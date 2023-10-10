جامبيا تحصل على 200 مليون دولار من الإفريقي للتنمية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد البنك الإفريقي للتنمية، حصول جامبيا على تسهيلات وقروض، بلغت 200 مليون دولار خلال العام الجاري، تركزت في مشروعات النقل والزراعة والطاقة.
وأوضح البنك، اليوم الثلاثاء، أن القروض، التي وافق عليها، خُصصت بنسبة 60.3% لقطاع النقل، تلاها الزراعة 16.7%، الطاقة 11%، المياه والصرف الصحي 9% والحوكمة 3%.
في غضون ذلك، ذكر البنك الأفريقي للتنمية، أنه وافق على منحة بقيمة 7 ملايين دولار لحكومة جامبيا؛ لدعم برنامج الإدارة المالية العامة والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر الذي يؤثر على الفئات السكانية الهشة.
ولفت إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية وإدارة الديون، وتعزيز الإدارة الحكيمة والشفافة للديون وتسريع تعبئة الموارد المحلية مع التركيز على تعزيز التقدم في إدارة الإيرادات.
أ ش أ
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