كانتري جاردن تتخلف عن سداد قرض .. وتحذر من احتمالية عدم الوفاء بكافة التزامات ديونها الخارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم شركة التطوير العقاري الصينية“كانتري جاردن” بعدما تخلفت عن سداد مدفوعات ديون دولية عقب تراجع مبيعاتها بشكل حاد بلغ 81% في سبتمبر لتسجل 846 مليون دولار.
وأعلنت الشركة – التي يمتد تاريخها لأكثر من 30 عامًا – أنها لم تتمكن من سداد قرض مستحق اليوم الثلاثاء بقيمة 470 مليون دولار هونج كونج (60 مليون دولار أمريكي).
كما ذكرت أيضًا أنها لا تتوقع الوفاء بسداد سنداتها الدولارية وغيرها من التزامات الديون الخارجية عند استحقاقها أو خلال فترات السماح، وقامت بتعيين مستشارين ماليين وتخطط لإجراء محادثات مع دائنيها في الخارج.
ووفقًا لأحدث البيانات المالية، فإن التزامات الشركة تبلغ 187 مليار دولار اعتبارًا من يونيو هذا العام، منها 15.3 مليار دولار سندات وقروض دولية.
وأوضحت الشركة أن مبيعاتها تعرضت لضغوط ملحوظة الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها، إذ تراجعت المبيعات المتعاقد عليها مع مطورة العقارات في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام 44% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 21 مليار دولار.
وفي تعاملات بورصة هونج كونج، تراجع سهم“كانتري جاردن هولدينجز” 5.95% عند 79 دولارًا هونج كونج.
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