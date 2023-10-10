كانتري جاردن تتخلف عن سداد قرض .. وتحذر من احتمالية عدم الوفاء بكافة التزامات ديونها الخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم شركة التطوير العقاري الصينية“كانتري جاردن” بعدما تخلفت عن سداد مدفوعات ديون دولية عقب تراجع مبيعاتها بشكل حاد بلغ 81% في سبتمبر لتسجل 846 مليون دولار.

وأعلنت الشركة – التي يمتد تاريخها لأكثر من 30 عامًا – أنها لم تتمكن من سداد قرض مستحق اليوم الثلاثاء بقيمة 470 مليون دولار هونج كونج (60 مليون دولار أمريكي).

كما ذكرت أيضًا أنها لا تتوقع الوفاء بسداد سنداتها الدولارية وغيرها من التزامات الديون الخارجية عند استحقاقها أو خلال فترات السماح، وقامت بتعيين مستشارين ماليين وتخطط لإجراء محادثات مع دائنيها في الخارج.

ووفقًا لأحدث البيانات المالية، فإن التزامات الشركة تبلغ 187 مليار دولار اعتبارًا من يونيو هذا العام، منها 15.3 مليار دولار سندات وقروض دولية.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها تعرضت لضغوط ملحوظة الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها، إذ تراجعت المبيعات المتعاقد عليها مع مطورة العقارات في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام 44% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 21 مليار دولار.

وفي تعاملات بورصة هونج كونج، تراجع سهم“كانتري جاردن هولدينجز” 5.95% عند 79 دولارًا هونج كونج.

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