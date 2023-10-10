سندات الكوارث تحقق أعلى عوائد في أسواق الديون العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت عوائد سندات الكوارث ما يصل إلى 16% هذا العام، في الوقت الذي تتعرض فيه أسواق السندات في كل مكان لتحديات قوية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، بعد تشديد السياسة النقدية من محافظي البنوك المركزية.
وبحسب“بلومبرج”، بلغت القيمة السوقية لهذا النوع من الديون نحو 40 مليار دولار، وبسبب الطريقة التي تتم بها هيكلة السندات، فإن كوبوناتها تستمر في الارتفاع مع زيادة عوائد سندات الخزانة، ويجني المستثمرون علاوة مخاطر كبيرة على رؤوس أموالهم، طالما لم تقع كارثة.
وقال“آندي بالمر”، المسؤول عن هيكلة صفقات سندات الكوارث لشركة إعادة التأمين السويسرية” سويس ري – Swiss Re” في أوروبا وآسيا، إن إصدارات هذا العام حتى شهر سبتمبر ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي يوليو، لجأت شركة“بلاكستون” إلى هذه السندات لحماية الأصول العقارية من خسائر الكوارث الطبيعية، وأصدرتها شركة“ألفابت”، الشركة الأم لـ”جوجل”، في حالة تعرض عملياتها في كاليفورنيا لزلزال.
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