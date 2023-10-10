سندات الكوارث تحقق أعلى عوائد في أسواق الديون العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت عوائد سندات الكوارث ما يصل إلى 16% هذا العام، في الوقت الذي تتعرض فيه أسواق السندات في كل مكان لتحديات قوية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، بعد تشديد السياسة النقدية من محافظي البنوك المركزية.

وبحسب“بلومبرج”، بلغت القيمة السوقية لهذا النوع من الديون نحو 40 مليار دولار، وبسبب الطريقة التي تتم بها هيكلة السندات، فإن كوبوناتها تستمر في الارتفاع مع زيادة عوائد سندات الخزانة، ويجني المستثمرون علاوة مخاطر كبيرة على رؤوس أموالهم، طالما لم تقع كارثة.

وقال“آندي بالمر”، المسؤول عن هيكلة صفقات سندات الكوارث لشركة إعادة التأمين السويسرية” سويس ري – Swiss Re” في أوروبا وآسيا، إن إصدارات هذا العام حتى شهر سبتمبر ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي يوليو، لجأت شركة“بلاكستون” إلى هذه السندات لحماية الأصول العقارية من خسائر الكوارث الطبيعية، وأصدرتها شركة“ألفابت”، الشركة الأم لـ”جوجل”، في حالة تعرض عملياتها في كاليفورنيا لزلزال.

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