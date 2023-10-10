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المركزي الصيني يضخ 9.3 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية

10/10/2023 8:54:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 67 مليار يوان (نحو 9.3 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأوضح البنك، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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