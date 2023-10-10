المركزي الصيني يضخ 9.3 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 67 مليار يوان (نحو 9.3 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأوضح البنك، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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