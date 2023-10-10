هواوي تعارض قواعد المساعدات الحكومية لتطوير شبكات الجيل الخامس في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عارضت شركة“هواوي تكنولوجيز” الصينية، قواعد الحكومة الإسبانية، مدعية أن استبعاد بعض الموردين يتعارض مع القانون، وهو أمر له دوافع سياسية.
وقالت“هواوي” في بيان أمس الإثنين:” القواعد تتعارض مع حرية المشغلين في اختيار أفضل مزود على أساس معايير موضوعية تعكس المتطلبات التجارية والفنية والأمنية، وبدلاً من ذلك، تسعى إلى استبعاد بعض الموردين بناءً على معايير سياسية تعسفية”.بوحسب“بلومبرج”، لم تقم وزارة الاقتصاد الإسبانية، والتي تحدد القواعد، بوضع قائمة بالموردين المحظورين بعد.
يأتي هذا بعد تعهد إسبانيا بتقديم أكثر من 500 مليون يورو (527 مليون دولار) كمساعدة لتطوير شبكات الجيل الخامس في المناطق الريفية في البلاد، لكنها قالت إنه سيتم استبعاد بعض الموردين الذين قد يمثلون مخاطر عالية.
وزادت المفوضية الأوروبية الضغط على الدول الأعضاء للتخلص التدريجي من معدات“هواوي” و”زد تي إي” في شبكات الجوال الأكثر تقدمًا، حيث تعد ألمانيا، وبدرجة أقل إسبانيا، من بين دول الكتلة الأكثر اعتمادًا على المعدات الصينية في شبكاتها بمستويات يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.
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