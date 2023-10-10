هواوي تعارض قواعد المساعدات الحكومية لتطوير شبكات الجيل الخامس في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) عارضت شركة“هواوي تكنولوجيز” الصينية، قواعد الحكومة الإسبانية، مدعية أن استبعاد بعض الموردين يتعارض مع القانون، وهو أمر له دوافع سياسية.

وقالت“هواوي” في بيان أمس الإثنين:” القواعد تتعارض مع حرية المشغلين في اختيار أفضل مزود على أساس معايير موضوعية تعكس المتطلبات التجارية والفنية والأمنية، وبدلاً من ذلك، تسعى إلى استبعاد بعض الموردين بناءً على معايير سياسية تعسفية”.بوحسب“بلومبرج”، لم تقم وزارة الاقتصاد الإسبانية، والتي تحدد القواعد، بوضع قائمة بالموردين المحظورين بعد.

يأتي هذا بعد تعهد إسبانيا بتقديم أكثر من 500 مليون يورو (527 مليون دولار) كمساعدة لتطوير شبكات الجيل الخامس في المناطق الريفية في البلاد، لكنها قالت إنه سيتم استبعاد بعض الموردين الذين قد يمثلون مخاطر عالية.

وزادت المفوضية الأوروبية الضغط على الدول الأعضاء للتخلص التدريجي من معدات“هواوي” و”زد تي إي” في شبكات الجوال الأكثر تقدمًا، حيث تعد ألمانيا، وبدرجة أقل إسبانيا، من بين دول الكتلة الأكثر اعتمادًا على المعدات الصينية في شبكاتها بمستويات يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

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