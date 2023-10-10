بنك إنجلترا: البنوك المركزية بحاجة لمواجهة خطر ارتفاع توقعات التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) أشارت صانعة سياسات في بنك إنجلترا، إلى أنه كلما ظل التضخم أعلى من مستهدفه لفترة أطول، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتعاملوا معه بشكل أكثر حزمًا، معتبرة أن صناع السياسات بحاجة إلى مواجهة خطر ارتفاع التوقعات في المستقبل.

وقالت” كاثرين مان” خلال كلمتها الإثنين في حدث بولاية تكساس الأمريكية، إن هناك حاجة إلى نهج قوي لمعالجة التضخم لمنع ضغوط الأسعار من أن تصبح راسخة في الاقتصاد، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وقالت“مان”:” تضخم الأجور والأسعار مستمر في الانخفاض، لكن يجب أن تكون السياسة قادرة على معالجة الانحراف في التوقعات وكذلك التضخم الفعلي”.

واختتمت – أحد أكثر الأعضاء تشددًا في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا- قائلة:” من منظور إدارة المخاطر، كلما طال انتظارنا، أشعر بقلق أكبر بشأن المدة الزمنية لتحقيق مستهدف التضخم وكذلك التوقعات”.

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