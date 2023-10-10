بنك إنجلترا: البنوك المركزية بحاجة لمواجهة خطر ارتفاع توقعات التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشارت صانعة سياسات في بنك إنجلترا، إلى أنه كلما ظل التضخم أعلى من مستهدفه لفترة أطول، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتعاملوا معه بشكل أكثر حزمًا، معتبرة أن صناع السياسات بحاجة إلى مواجهة خطر ارتفاع التوقعات في المستقبل.
وقالت” كاثرين مان” خلال كلمتها الإثنين في حدث بولاية تكساس الأمريكية، إن هناك حاجة إلى نهج قوي لمعالجة التضخم لمنع ضغوط الأسعار من أن تصبح راسخة في الاقتصاد، حسبما نقلت“بلومبرج”.
وقالت“مان”:” تضخم الأجور والأسعار مستمر في الانخفاض، لكن يجب أن تكون السياسة قادرة على معالجة الانحراف في التوقعات وكذلك التضخم الفعلي”.
واختتمت – أحد أكثر الأعضاء تشددًا في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا- قائلة:” من منظور إدارة المخاطر، كلما طال انتظارنا، أشعر بقلق أكبر بشأن المدة الزمنية لتحقيق مستهدف التضخم وكذلك التوقعات”.
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