بنك الاستثمار الأوروبي يشتري سندات خضراء بـ158 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ بنك الاستثمار الأوروبي شراء حصة كبيرة من مبيعات السندات الخضراء الجديدة، ليكون أحدث مؤسسة تباشر عمليات شراء في سوق السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أوروبا.

اشترى البنك في الأسبوع الماضي سندات خضراء بقيمة 150 مليون يورو (158 مليون دولار) من أول صفقة سندات خضراء بقيمة 600 مليون يورو لشركة“فاليو” (Valeo)، المصنعة لمكونات السيارات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. يأتي ذلك ضمن برنامج شراء السندات الخضراء الذي أطلقه البنك مؤخراً.

قال متحدث باسم البنك:“يجري البنك بالفعل تقييماً انتقائياً لعدد من فرص الاستثمار الإضافية في أسواق السندات الخضراء الأولية على امتداد الاتحاد الأوروبي”.

يشكل ذلك دفعة بالنسبة إلى سوق السندات الخضراء في أوروبا، في ظل تراجع صفقات البيع هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقاً لبيانات“بلومبرغ” بشأن صفقات الاتحاد الأوروبي.

يمكن أن تدعم مشاركة بنك من القطاع العام في مبيعات الديون الأولية مسألة طمأنة المعنويات في وقت يزداد فيه تقلب السوق، بعد فترة وجيزة من توقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول.

تقول الهيئة المسؤولة عن تنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي:“سوق السندات أثرت سلبياً على الإصدارات الخضراء”.

بديل القروض

يتطلع البنك، وهو ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبي، إلى صفقة السندات كبديل للقروض لتمويل الاستثمارات الخضراء. يجري تمويل المشاريع الخضراء حالياً من خلال القروض والاستثمارات في الأسهم والضمانات للمشاريع. يُعد ذلك جزءاً من خطط تهدف إلى دعم استثمارات خضراء بقيمة تريليون دولار، حيث يسعى البنك إلى أن يتحول إلى مؤسسة تمويل مبادرات المناخ بالاتحاد الأوروبي.

قال متحدث باسم“فاليو”:“نحظى بعلاقة راسخة مع بنك الاستثمار الأوروبي، لأنه قدم لنا قروضاً مباشرة في الماضي. بالنسبة إلى هذه الصفقة الأخيرة، فإننا تربطنا مصلحة مشتركة. كان البنك على دراية بأننا ربما نصدر سندات خضراء، مما يعني أن كل شيء كان جاهزاً من جانبهم من أجل المشاركة في الإصدار”.

قال المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي إن هذه ليست أول صفقة للبنك في سوق السندات الأولية، حيث كان قد اشترى سندات من جهات إصدار، مثل“إنجي” (Engie) و”ريد إلكتريكا” (Red Electrica) في الماضي.

شراء السندات الخضراء

يتيح البرنامج الجديد للبنك شراء السندات الخضراء الصادرة في أسواق رأس المال بالاتحاد الأوروبي من قبل شركات داخل الاتحاد وخارجه، وكذلك المصدرين بالقطاع العام في الاتحاد الأوروبي.

بنك الاستثمار الأوروبي ليس مرتبطاً بحجم ثابت للبرنامج، وسيمثل جزءاً محدوداً من نشاط الإقراض في الاتحاد الأوروبي. سيشتري البنك حصرياً السندات في السوق الأولية على أساس الشراء والاحتفاظ. مشاركة البنك في صفقة إصدار السندات سوف تخضع لقواعد الإقراض الخاصة به.

قال متحدث رسمي باسم بنك الاستثمار الأوروبي إن فريق تمويل سندات شكّله البنك حديثاً سوف يتولى برنامج الإصدار.

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