بنك الاستثمار الأوروبي يشتري سندات خضراء بـ158 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ بنك الاستثمار الأوروبي شراء حصة كبيرة من مبيعات السندات الخضراء الجديدة، ليكون أحدث مؤسسة تباشر عمليات شراء في سوق السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أوروبا.
اشترى البنك في الأسبوع الماضي سندات خضراء بقيمة 150 مليون يورو (158 مليون دولار) من أول صفقة سندات خضراء بقيمة 600 مليون يورو لشركة“فاليو” (Valeo)، المصنعة لمكونات السيارات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة. يأتي ذلك ضمن برنامج شراء السندات الخضراء الذي أطلقه البنك مؤخراً.
قال متحدث باسم البنك:“يجري البنك بالفعل تقييماً انتقائياً لعدد من فرص الاستثمار الإضافية في أسواق السندات الخضراء الأولية على امتداد الاتحاد الأوروبي”.
يشكل ذلك دفعة بالنسبة إلى سوق السندات الخضراء في أوروبا، في ظل تراجع صفقات البيع هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقاً لبيانات“بلومبرغ” بشأن صفقات الاتحاد الأوروبي.
يمكن أن تدعم مشاركة بنك من القطاع العام في مبيعات الديون الأولية مسألة طمأنة المعنويات في وقت يزداد فيه تقلب السوق، بعد فترة وجيزة من توقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول.
تقول الهيئة المسؤولة عن تنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي:“سوق السندات أثرت سلبياً على الإصدارات الخضراء”.
بديل القروض
يتطلع البنك، وهو ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبي، إلى صفقة السندات كبديل للقروض لتمويل الاستثمارات الخضراء. يجري تمويل المشاريع الخضراء حالياً من خلال القروض والاستثمارات في الأسهم والضمانات للمشاريع. يُعد ذلك جزءاً من خطط تهدف إلى دعم استثمارات خضراء بقيمة تريليون دولار، حيث يسعى البنك إلى أن يتحول إلى مؤسسة تمويل مبادرات المناخ بالاتحاد الأوروبي.
قال متحدث باسم“فاليو”:“نحظى بعلاقة راسخة مع بنك الاستثمار الأوروبي، لأنه قدم لنا قروضاً مباشرة في الماضي. بالنسبة إلى هذه الصفقة الأخيرة، فإننا تربطنا مصلحة مشتركة. كان البنك على دراية بأننا ربما نصدر سندات خضراء، مما يعني أن كل شيء كان جاهزاً من جانبهم من أجل المشاركة في الإصدار”.
قال المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي إن هذه ليست أول صفقة للبنك في سوق السندات الأولية، حيث كان قد اشترى سندات من جهات إصدار، مثل“إنجي” (Engie) و”ريد إلكتريكا” (Red Electrica) في الماضي.
شراء السندات الخضراء
يتيح البرنامج الجديد للبنك شراء السندات الخضراء الصادرة في أسواق رأس المال بالاتحاد الأوروبي من قبل شركات داخل الاتحاد وخارجه، وكذلك المصدرين بالقطاع العام في الاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبي ليس مرتبطاً بحجم ثابت للبرنامج، وسيمثل جزءاً محدوداً من نشاط الإقراض في الاتحاد الأوروبي. سيشتري البنك حصرياً السندات في السوق الأولية على أساس الشراء والاحتفاظ. مشاركة البنك في صفقة إصدار السندات سوف تخضع لقواعد الإقراض الخاصة به.
قال متحدث رسمي باسم بنك الاستثمار الأوروبي إن فريق تمويل سندات شكّله البنك حديثاً سوف يتولى برنامج الإصدار.
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