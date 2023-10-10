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مبيعات تسلا تتراجع في الصين 11% في سبتمبر

10/10/2023 8:54:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات صانعة السيارات الأمريكية“تسلا” في الصين خلال سبتمبر، في حين شهدت منافستها الصينية“بي واي دي” نموًا قويًا في تسليم المركبات الكهربائية.

وحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية“سي بي سي إيه”، تراجعت مبيعات“تسلا” من السيارات الكهربائية التي صُنعت في الصين بنسبة 10.9% في سبتمبر على أساس سنوي إلى 74.073 ألف وحدة، مع انخفاض تسليمات“موديل 3′′ و”موديل واي” بنسبة 12%.

فضي الوقت الذي ارتفعت فيها تسليمات سيارات الركاب لمنافستها“بي واي دي” – بما يشمل المركبات الكهربائية والهجينة – 42.8% عند 286.903 ألف وحدة في سبتمبر.

يذكر أن“تسلا” كشفت النقاب عن إصدار محدث من“موديل 3” بسعر يبدأ من 259.9 ألف يوان في الصين، ومن المقرر أن تبدأ في تسليمها في الربع الرابع من العام الحالي.

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