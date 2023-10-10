مبيعات تسلا تتراجع في الصين 11% في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مبيعات صانعة السيارات الأمريكية“تسلا” في الصين خلال سبتمبر، في حين شهدت منافستها الصينية“بي واي دي” نموًا قويًا في تسليم المركبات الكهربائية.
وحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية“سي بي سي إيه”، تراجعت مبيعات“تسلا” من السيارات الكهربائية التي صُنعت في الصين بنسبة 10.9% في سبتمبر على أساس سنوي إلى 74.073 ألف وحدة، مع انخفاض تسليمات“موديل 3′′ و”موديل واي” بنسبة 12%.
فضي الوقت الذي ارتفعت فيها تسليمات سيارات الركاب لمنافستها“بي واي دي” – بما يشمل المركبات الكهربائية والهجينة – 42.8% عند 286.903 ألف وحدة في سبتمبر.
يذكر أن“تسلا” كشفت النقاب عن إصدار محدث من“موديل 3” بسعر يبدأ من 259.9 ألف يوان في الصين، ومن المقرر أن تبدأ في تسليمها في الربع الرابع من العام الحالي.
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