Tuesday, 10 October 2023 06:05 GMT

خلل في نظام مقاصة باليابان يمنع التحويلات بين 11 بنكا

10/10/2023 8:54:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت جمعية المصرفيين اليابانيين اليوم الثلاثاء إن خللا في نظام شبكة مقاصة الدفع عبر الإنترنت يمنع بعض التحويلات المحلية في 11 بنكا، منها (إم.يو.إف.جي بنك) و(ريزونا بنك).

وأضافت الجمعية أن هناك مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالنظام وإنها تتحرى سببها.

أرقام

MENAFN10102023000202011048ID1107220083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث