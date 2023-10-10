خلل في نظام مقاصة باليابان يمنع التحويلات بين 11 بنكا
التاريخ
10/10/2023 8:54:39 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت جمعية المصرفيين اليابانيين اليوم الثلاثاء إن خللا في نظام شبكة مقاصة الدفع عبر الإنترنت يمنع بعض التحويلات المحلية في 11 بنكا، منها (إم.يو.إف.جي بنك) و(ريزونا بنك).
وأضافت الجمعية أن هناك مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالنظام وإنها تتحرى سببها.
أرقام
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