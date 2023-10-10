إيكمي تقرر تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية بشطب المراقب السابق من سجلاتها.

و تعيين جرجس إبراهيم مراقب حسابات جديدة للشركة عن العام الجاري بدلًا من محمد هاني الحسيني بعد قرار شطبه من سجل الرقابة المالية لمراقبي حسابات الشركات المقيدة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بشأن السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، بإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.

وكانت وافقت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على إضافة نشاط جديد للشركة، وتحزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقرر مجلس الإدارة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 20 قرشًا لتصبح عدد الأسهم 288.35 مليون سهم بدلا من 57.67 مليون سهم.

كما قرر المجلس تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.

فيما اعتمد المجلس التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش واستغلال حصيلة البيع في الاستحواذ على باقي حصة الشركة بمصنع بانف للأقمشة غير المنسوجة وسداد ثمنها بما يحقق أعلى عائد وقيمة مضاعفة للشركة.

قرر مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بيع معدات غير مطورة تمتلكها الشركة.

وكشفت الشركة أن القرار بهدف إعادة الاستخدام الأمثل لموارد واستثمارات إيكمي في شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.

كما قرر مجلس الإدارة تغيير شعار الشركة السابق واعتماد آخر جديد.

وكانت نفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، صحة الخبر المنشور تحت عنوان“ايكمي تستهدف اقتحام أسواق خليجية وأفريقية لمضاعفة مبيعاتها الفترة القادمة”.

وأوضحت الشركة، أنها لم تصرح بهذا الخبر مطلقاً وأن الحديث لم يتطرق لذلك من قريب أو بعيد.

وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراء المناسب في هذا الصدد وأن الشركة تعكف حالياً على عمل خطة مستقبلية بعد الاستحواذ على مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة.

وذكرت أنها قامت بتكليف مستشار مالي مستقل لعمل تلك الدراسة وفور الانتهاء منها سوف تقوم الشركة بالإفصاح عنها.

وتحولت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” إلى ربح 664.5 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 91.33 ألف جنيه خسائر خلال عام 2021.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في عام 2021.

وكانت وقعت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عقد شراء حصة حاكمة في شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” تبلغ 72%.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الاستحواذ تبلغ 23.4 مليون جنيه تسدد على مراحل خلال العام الحالي.

وأضافت أنها قامت بسداد 9.6 مليون جنيه نقدًا تمثل 41% من اجمالي الحصة المزمع الاستحواذ عليها.

وكانت وافقت الجمعية العمومية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة“ايليت للاستشارات المالية”، للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” بنسبة 72%.

وأقرت العمومية قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته، واعتماد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس إدارة، وضم عضوين مستقليين من ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.

كما صدقت على تفويض مجلس الإدارة في إتمام براءات الاستحواذات التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022، بعد إعادة دراستها وبحث جدواها، وتشمل شركة ألفا ميديكال، وشركة نيوز ألفا، وشركة كابيتول للاستثمارات.

وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن استثمار مليون جنيه منذ الربع الأخير من العام الماضي، في تصنيع مجموعة من المنتجات الورقية.

وكشفت الشركة عن تصنيع المنتجات الورقية والمتمثلة في المناديل المبللة.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن أغراض الشركة ونشاطها، مشيرة إلى أنها حققت ربح قدره 10% من رأس المال المستثمر.

وكان وافق مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على التقدم بعرض لشراء بافي الأسهم في شركتي“ألفا مديكا” و”نيو ألفا” بما لا يقل عن 75% من اجمالي الأسهم بسعر 55 قرشًا للسهم.

وتقرر كذلك التقدم بعرض شراء على كامل أسهم شركة“الملابس الطبية” وأصولها بقيمة 4.3 مليون جنيه، على أن يتم دفع القيمة آجله بأرصدة دائنة لمساهي شركة“كابيتول للاستثمارات” قابلة لتحويل إلى أسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العمومية.

وقررت الشركة إعادة دراسة أسعار المعدات الجديدة وفقًا للمتطلبات، وكذلك ودراسة وتعديل أوجه الصرف في ضوء التمويل المتاح.