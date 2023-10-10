إيكمي تقرر تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، تعيين مراقب حسابات جديد بعد قرار الرقابة المالية بشطب المراقب السابق من سجلاتها.
و تعيين جرجس إبراهيم مراقب حسابات جديدة للشركة عن العام الجاري بدلًا من محمد هاني الحسيني بعد قرار شطبه من سجل الرقابة المالية لمراقبي حسابات الشركات المقيدة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بشأن السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، بإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.
وكانت وافقت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على إضافة نشاط جديد للشركة، وتحزئة القيمة الاسمية للسهم.
وقرر مجلس الإدارة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 20 قرشًا لتصبح عدد الأسهم 288.35 مليون سهم بدلا من 57.67 مليون سهم.
كما قرر المجلس تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة.
فيما اعتمد المجلس التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش واستغلال حصيلة البيع في الاستحواذ على باقي حصة الشركة بمصنع بانف للأقمشة غير المنسوجة وسداد ثمنها بما يحقق أعلى عائد وقيمة مضاعفة للشركة.
قرر مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، بيع معدات غير مطورة تمتلكها الشركة.
وكشفت الشركة أن القرار بهدف إعادة الاستخدام الأمثل لموارد واستثمارات إيكمي في شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.
كما قرر مجلس الإدارة تغيير شعار الشركة السابق واعتماد آخر جديد.
وكانت نفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، صحة الخبر المنشور تحت عنوان“ايكمي تستهدف اقتحام أسواق خليجية وأفريقية لمضاعفة مبيعاتها الفترة القادمة”.
وأوضحت الشركة، أنها لم تصرح بهذا الخبر مطلقاً وأن الحديث لم يتطرق لذلك من قريب أو بعيد.
وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراء المناسب في هذا الصدد وأن الشركة تعكف حالياً على عمل خطة مستقبلية بعد الاستحواذ على مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة.
وذكرت أنها قامت بتكليف مستشار مالي مستقل لعمل تلك الدراسة وفور الانتهاء منها سوف تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
وتحولت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي” إلى ربح 664.5 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 91.33 ألف جنيه خسائر خلال عام 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 11.97 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه في عام 2021.
وكانت وقعت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عقد شراء حصة حاكمة في شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” تبلغ 72%.
وأوضحت الشركة، أن قيمة الاستحواذ تبلغ 23.4 مليون جنيه تسدد على مراحل خلال العام الحالي.
وأضافت أنها قامت بسداد 9.6 مليون جنيه نقدًا تمثل 41% من اجمالي الحصة المزمع الاستحواذ عليها.
وكانت وافقت الجمعية العمومية لشركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة“ايليت للاستشارات المالية”، للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة“بانف للأقمشة غير المنسوجة” بنسبة 72%.
وأقرت العمومية قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته، واعتماد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس إدارة، وضم عضوين مستقليين من ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.
كما صدقت على تفويض مجلس الإدارة في إتمام براءات الاستحواذات التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022، بعد إعادة دراستها وبحث جدواها، وتشمل شركة ألفا ميديكال، وشركة نيوز ألفا، وشركة كابيتول للاستثمارات.
وكانت كشفت شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، عن استثمار مليون جنيه منذ الربع الأخير من العام الماضي، في تصنيع مجموعة من المنتجات الورقية.
وكشفت الشركة عن تصنيع المنتجات الورقية والمتمثلة في المناديل المبللة.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن أغراض الشركة ونشاطها، مشيرة إلى أنها حققت ربح قدره 10% من رأس المال المستثمر.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”، على التقدم بعرض لشراء بافي الأسهم في شركتي“ألفا مديكا” و”نيو ألفا” بما لا يقل عن 75% من اجمالي الأسهم بسعر 55 قرشًا للسهم.
وتقرر كذلك التقدم بعرض شراء على كامل أسهم شركة“الملابس الطبية” وأصولها بقيمة 4.3 مليون جنيه، على أن يتم دفع القيمة آجله بأرصدة دائنة لمساهي شركة“كابيتول للاستثمارات” قابلة لتحويل إلى أسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العمومية.
وقررت الشركة إعادة دراسة أسعار المعدات الجديدة وفقًا للمتطلبات، وكذلك ودراسة وتعديل أوجه الصرف في ضوء التمويل المتاح.
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